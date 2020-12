Dimanche soir, contre l’Olympique Lyonnais, chacun a pu voir une équipe du PSG éteinte et perdue sur le terrain, dans un système de jeu (5-3-2) inapproprié à l’opposition. En outre, les joueurs parisiens ont semblé en difficulté dans une configuration jamais changée de la première à la 97e minute. Ce qui fait dire au journaliste Pierre Ménès que Thomas Tuchel “a eu tout faux du début à la fin”.

“Le milieu lyonnais a bouffé celui du PSG. Alors bon, Paris a eu une semaine difficile avec 14 minutes de jeu le mardi, 76 le mercredi et surtout une grosse décharge émotionnelle. J’ai l’impression que pas mal de joueurs étaient émoussés sur le plan physique, à commencer par Verratti et Neymar. Avec en plus l’absence de Marquinhos et celle, au départ de Mbappé, que je ne m’explique pas. Le mec a eu une « alerte tendineuse ». Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu joues un match importantissime contre Lyon et tu te prives de Mbappé d’entrée, pour finalement le faire entrer à une demi-heure de la fin. S’il pouvait jouer une demi-heure, il pouvait débuter. D’autant que mercredi, Paris joue Lorient…”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Bref, je n’ai compris ni les choix, ni la tactique ni le coaching de Tuchel, qui pour moi a eu tout faux du début à la fin. […] Globalement, l’OL a fait un boulot tactique remarquable. En face, Paris n’avait pas d’arguments offensifs. On a eu droit à un mauvais Neymar, un Di Maria inexistant, un Kean qui a fait ce qu’il a pu et un Mbappé qui a trop peu joué. Les faits sont là : c’est la 4e défaite du PSG, qui se retrouve donc 3e du championnat après 14 journées et va devoir cravacher. Reste à connaître l’importance de la blessure de Neymar. S’il y a fracture, ce sera foutu pour la Ligue des Champions. C’est donc une soirée épouvantable pour Paris et une très belle pour Lyon. Et pour le suspense. Le championnat est plus serré que jamais avec Lille, Lyon, Paris et Marseille qui se tiennent en deux points, sachant que l’OM a deux matches en retard…”