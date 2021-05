Au contraire de la saison passée, le PSG ne possède pas de joueurs majeurs qui arrivent en fin de contrat le 30 juin prochain. À ce jour, seul Kays Ruiz-Atil a officialisé son départ des Rouge et Bleu. Ces derniers temps, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, s’est notamment concentré sur de nombreuses prolongations de contrat (Keylor Navas, Juan Bernat, Ángel Di María, Julian Draxler et Neymar Jr). Les dirigeants parisiens travaillent également pour une prolongation de contrat de Kylian Mbappé, dont le bail se termine en juin 2022. Concernant les joueurs prêtés, Danilo Pereira est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2025 (le PSG n’a pas encore officialisé l’information). Les Rouge et Bleu doivent également gérer les dossiers de Moise Kean (Everton) et Alessandro Florenzi (AS Roma). Voici ci-dessous un point sur les contrats des joueurs du PSG.

Fins de contrat en 2021 : Alexandre Letellier (30 ans), Alessandro Florenzi (p/30 ans), Moise Kean (p/21 ans), Kays Ruiz-Atil (18 ans), Yanis Saidani (19 ans), Mathyas Randriamamy (17 ans)

2022 : Kylian Mbappé (22 ans), Angel Di Maria (33 ans), Alexandre Fressange (20 ans), Xavi Simons (18 ans), Bandiougou Fadiga (20 ans), Maxen Kapo (20 ans)

2023 : Gana Gueye (31 ans), Rafinha (28 ans), Leandro Paredes (26 ans), Thilo Kehrer (24 ans), Mitchel Bakker (20 ans), Djeidi Gassama (17 ans), Teddy Alloh (19 ans), Edouard Michut (18 ans), Jonathan Mutombo (18 ans), El Chadaille Bitshiabu (16 ans, contrat aspirant), Alphonse Areola (28 ans), Garissone Innocent (21 ans)

2024 : Keylor Navas (34 ans), Mauro Icardi (28 ans), Pablo Sarabia (29 ans), Julian Draxler (27 ans), Ander Herrera (31 ans), Marco Verratti (28 ans), Layvin Kurzawa (28 ans), Marquinhos (27 ans), Sergio Rico (27 ans), Abdou Diallo (25 ans), Presnel Kimpembe (25 ans), Colin Dagba (22 ans), Arnaud Kalimuendo (19 ans), Timothée Pembélé (18 ans)

2025 : Marcin Bulka (21 ans), Neymar Jr (29 ans), Danilo Pereira (29 ans), Juan Bernat (28 ans)