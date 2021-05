La presse espagnole place Pochettino dans le viseur du Real

Beaucoup d’entraîneurs quittent leurs postes en cette fin de saison. Christophe Galtier à Lille, Antonio Conte à l’Inter, ou encore Zinedine Zidane du Real Madrid. Ces dernières 24 heures, le nom de Mauricio Pochettino a été associé à un retour à Tottenham alors qu’il n’a rejoint le PSG qu’il y a six mois. Plus tôt dans la journée, RMC Sport indiquait que le PSG restait confiant dans ce dossier et qu’il voulait conserver l’entraîneur argentin jusqu’à la fin de son contrat, le 30 juin 2022. Mais dans la presse espagnole, que ce soit Marca, la Sexta ou As, on parle d’un intérêt du Real Madrid pour l’ancien défenseur central. Le président madrilène apprécie le profil de Pochettino et a déjà pensé à lui dans le passé. Pour la version espagnole de Goal, Mauricio Pochettino serait même la piste numéro 1 du Real, mais le club madrilène veut qu’il se défasse de son contrat à Paris pour pouvoir négocier. Toute la presse ibérique qui parle de ce dossier parle d’un grand respect entre le président madrilène et l’entraîneur parisien. De son côté, AS explique que les dirigeants madrilènes pensent aussi à Xabi Alonso. Selon RMC Sport, le Real s’est entretenu hier avec Antonio Conte. Ce dossier de l’entraîneur du Real Madrid devrait agiter le mercato cet été.