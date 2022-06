Neymar a rejoint le PSG durant l’été 2017. Le Brésilien arrivait avec le statut de star mondial et dans la meilleure forme de sa vie. Ses premiers mois à Paris étaient exceptionnels et son entente avec Kylian Mbappé était déjà visible. Mais il a été stoppé par une grave blessure qui lui a fait manquer plusieurs mois de compétition. Une première grave blessure qui va en entraîner plusieurs autres lors de ses cinq années sous le maillot des Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, avec une option d’un an supplémentaire, le Brésilien (30 ans) veut poursuivre son aventure à Paris. Ses dirigeants ne seraient pas contre s’en séparer.

Luis Campos pas contre un départ de Neymar

Dans ses interviews pour Le Parisien et Marca, Nasser al-Khelaïfi – le président du PSG n’a pas voulu s’épancher sur le sujet de l’ancien barcelonais. « Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d’autres partiront, mais ce sont des négociations privées. » Selon les informations de Foot Mercato, la porte est bien ouverte pour un départ de Neymar. « Il fait partie de la liste des joueurs qui ne seront pas retenus par Luis Campos en cas d’offre intéressante. » Le PSG aurait fixé un prix – qui n’a pas été dévoilé – pour laisser filer son numéro 10.