Le PSG est en passe de subir une grosse révolution en interne. Dans un premier temps, il y a eu le départ de Leonardo, remplacé par Luis Campos, au poste de conseiller sportif. Désormais, dans les prochaines heures, le club de la capitale va accueillir un nouveau coach à la place de Mauricio Pochettino. Celui-ci devrait, selon toutes vraisemblances, être Christophe Galtier

Nasser Al-Khelaifi règle ses comptes avec l’Espagne

Après s’être exprimé dans les colonnes du journal, Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi à échangé avec le journal Marca. Davantage centré sur la prolongation de Kylian Mbappé et les attaques (incessantes) de Javier Tebas, le président du PSG répond sans langue de bois. Extraits choisis.

Le coach

« Le départ de Mauricio Pochettino ? Nous ne pouvons pas encore en parler, nous le ferons en temps voulu, pas maintenant.

Galtier en favori ? La fin de la piste Zidane ? Je veux dire quelque chose d’important à propos de Zidane, c’est une personne que j’aime beaucoup en tant que joueur et que j’aime en tant qu’entraîneur, je l’adore, mais nous ne lui avons jamais parlé, directement ou indirectement. Je le respecte beaucoup et je l’apprécie beaucoup. Beaucoup de choses ont été publiées dans la presse mais nous ne lui avons jamais parlé.«

Mbappé

« La décision de Mbappé a été fortement critiquée en Espagne, ma version des faits ? J’ai beaucoup de respect pour le Real Madrid en tant que club, c’est un grand club, mais Kylian n’a jamais décidé de renouveler pour l’argent, c’est la première chose. L’offre de Madrid était meilleure que la nôtre. Il est notre joueur et avait d’autres clubs en Angleterre en dehors de Madrid, mais il a choisi le PSG et nous n’avons pas parlé d’argent à lui ou à sa famille jusqu’au dernier moment. Kylian s’intéressait principalement au projet, au football et au sport. Il est parisien, il est français, et il voulait rester ici pour représenter sa ville et son pays, son club, et ce n’est pas exactement ce qui a été dit de lui. Pour eux, l’argent n’est pas la chose la plus importante, ils veulent gagner et ils veulent un projet sportif.

Je ne sais pas ce qu’il se dit à Madrid, que ce soit il y a quelques jours ou des mois. Je sais depuis 18 mois que Mbappé voulait rester et il l’a dit chaque fois qu’ils (les dirigeants madrilènes) me le demandaient. Nous parlons maintenant de la dernière offre de Madrid, mais au cours de l’été 2021, ils ont fait une offre de 170 et 180 millions d’euros. Ce qui signifie que l’offre de Madrid, plus son salaire, était déjà meilleure que la nôtre. J’ai rejeté 180M€ et ils m’ont dit que j’étais fou, des gens en qui j’avais confiance, parce que je pouvais y aller gratuitement, mais je l’ai fait parce que j’étais sûr que Kylian allait rester et que je le connais bien, lui et sa famille, je sais ce qu’ils veulent. Kylian est très sérieux, professionnel, et il veut gagner et jouer, il ne se soucie pas de l’argent.«

Javier Tebas et le FPF

« Qui est Tebas ? Je ne connais pas cette personne. Nous ne regardons pas dans les affaires d’autres clubs, d’autres ligues ou fédérations, ce n’est pas notre style. Mais je ne vais pas accepter que d’autres nous donnent des leçons. Je me fiche de ce qu’il dit, pour vous dire la vérité, nous en avons parlé il y a des années. Nous avons un projet de football à construire et nous allons de l’avant. Nous ne sommes pas inquiets, ni de tout ce qui sort dans les médias, parce que nous ne pouvons pas perdre de temps avec tout ça.

Le fairplay financier ? Chaque année, chaque été, c’est la même chose. Nous savons ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons signer, nous savons mieux que lui et personne n’a à nous dire ce que nous devons faire. Quelqu’un de l’extérieur n’a pas besoin de nous dire ce que nous pouvons faire ou non. Si nous le faisons, c’est parce que nous le pouvons. Regardez le cas de Messi. La même chose est arrivée, ils ont déjà dit que c’était financièrement impossible et nous avons gagné de l’argent avec Messi. Il n’en a aucune idée et il devrait se concentrer sur son championnat parce que son championnat est un peu mort.«

L’effectif du PSG

« Neymar dans le nouveau projet ? Nous ne pouvons pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d’autres partiront, mais ce sont des négociations privées.

Gagner la Ligue des Champions ? L’après Madrid ? C’est difficile et nous ne pouvons pas dire que nous allons la gagner à coup sûr. Mais il y a une faute qui change tout le jeu. Nous avions contrôlé toute la qualification jusqu’à 60 ou 70 minutes. Il est clair que l’expérience est un degré, c’est sûr, et nous devons être mentalement forts en tant que grand club, avec plus de confiance, nous sommes un grand club, parce que ces choses peuvent se produire. Mais nous devons être plus forts et ensemble et ce n’était pas le cas contre Madrid en fin de compte, c’est la vérité.«