Un problème de taille dans la défense parisienne

Les derniers buts encaissés par le Paris Saint-Germain exposent un nouveau problème dans la défense, notamment dans la combativité de la charnière Rouge et Bleu.

La victoire du Paris Saint-Germain (3-2) face au Stade Brestois 29 laisse un goût amer dans la défense Rouge et Bleu. Si les Parisiens rentrent dans la capitale avec les trois points, la mission clean sheet n’est pas atteinte. Si la faut ne revient pas directement sur le gardien Gianluigi Donnarumma, les supporters relèvent un certain manque d’attention lors des phases de jeu adverses en position de centre. En effet, en ce début de saison, le Paris Saint-Germain relève un taux de buts important lorsque le ballon traîne au-dessus des têtes des défenseurs. Si sur les 13 buts encaissés cette saison, seulement trois viennent d’un côté, finissant par une tête vers les filets du but parisien, les actions de jeu affichent un manque de combativité sur le porteur du ballon et à la réception.

Réduction du score de la tête par Mounié



2-1 pour le PSG — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 29, 2023

À l’image de cette inoffensivité, pas la peine de se creuser la tête et de remonter très loin dans le temps. Hier, les deux buts encaissés par le PSG partent de situations de centres. Sur la réduction de l’écart juste avant la mi-temps, Kenny Lala se retrouve seul sur son côté droit, libre d’ajuster un centre millimétré vers Steve Mounié. Sur le coup de tête, l’expérimenté Milan Skriniar et Danilo Pereira ne se parlent pas et manquent le ballon. De la passe décisive à la conclusion, les Parisiens restent totalement invisibles sur le porteur du ballon. Et si le le but de l’égalisation à la 52e minute se réalise sur corner, le manque d’attention et de communication va ressurgir dans la surface parisienne. Jérémy Le Douaron, seul, se démarque du marquage approximatif et place sa tête pour battre Gianluigi Donnarumma.

Un problème récurrent

Autre exemple, lors du succès contre le Stade Rennais (3-1) juste avant la dernière trêve internationale. Amine Gouiri s’est retrouvé en bonne position au cœur de la surface de réparation parisienne. L’international algérien se défait facilement d’une charnière à l’abandon, laissant Achraf Hakimi dans un duel perdu d’avance. Là encore, pour créer la passe, le centreur est laissé beaucoup trop seul par Manuel Ugarte et encore une fois, Milan Skriniar. Un problème qui commence a devenir récurrent et qui peut poser des problèmes dans les matchs importants. Et les Parisiens en ont déjà fait l’expérience face à Newcastle en Ligue des Champions. Le but du break tant controversé, accepté malgré la main de Callum Wilson, la défense avait déjà montré cette absence, laissant Achraf Hakimi seul au duel. Luis Enrique connaît donc le nouveau défaut de son effectif. D’intenses séances de physique devrait être au programme ces prochains jours.