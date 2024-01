De nouveau opéré au tendon d’Achille au début du mois de janvier, Presnel Kimpembe pourrait retrouver la compétition au mois d’avril, soit 13 mois après son dernier match.

Presnel Kimpembe pourrait avoir une bonne nouvelle dans la période compliquée qu’il traverse depuis plusieurs mois. Le 3 janvier dernier, le défenseur du PSG a dû subir une « correction chirurgicale » à son tendon d’Achille. Une nouvelle opération qui a donc repoussé son retour à la compétition. Et alors qu’une fin de saison était redoutée, le Titi de 28 ans pourrait rejouer avant la fin de l’exercice en cours. En effet, selon L’Equipe, le cas d’une saison blanche s’est dissipé progressivement. « La perspective de retrouver les terrains ne peut être considérée que comme une nouvelle réjouissante. Kimpembe n’a plus joué depuis le 26 février 2023, à Marseille (3-0). »

Kimpembe libéré d’un poids avec sa prolongation de contrat

Avant même sa rupture du tendon d’Achille lors du Classico en février 2023, les douleurs remontaient déjà à septembre 2022. Face à son envie de disputer la Coupe du monde au Qatar, Presnel Kimpembe ne s’est pas suffisamment écouté et a dû déclarer forfait deux jours avant le rassemblement de l’équipe de France. Et le PSG ne veut pas revivre ce scénario à l’approche de l’Euro 2024 (14 juin au 14 juillet) où le joueur peut être tenté d’accélérer son retour pour participer à la compétition estivale. Mais afin d’éviter ce risque, « en accord avec le staff médical du club de la capitale, il a été acté de ne prendre aucun risque et de revenir à la compétition en suivant à la lettre toutes les étapes prédéfinies », précise le quotidien sportif dans son édition du jour. Ainsi, un retour à la compétition lors de la première quinzaine d’avril pourrait être programmé pour l’international français, rapporte L’E. « Trop tard, très vraisemblablement, pour redevenir un candidat à la liste des vingt-trois de Didier Deschamps. »

Mais le plus important pour le défenseur de 28 ans sera de retrouver des bonnes sensations, plus d’un an après son dernier match avec les Rouge & Bleu. Et pour cela, Presnel Kimpembe aura l’esprit tranquille. Alors que son contrat prenait fin en juin, le PSG a décidé de prolonger le bail de son Titi jusqu’en 2026. Un signe que le club lui maintenait sa confiance et qui l’a libéré d’un poids.