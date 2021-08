Un salary cap pour remplacer le FPF ?

Rappelons nous de cette phrase devenue culte tenue par Nasser Al-Khelaifi. En 2017 à la question de savoir comment le PSG allait faire avec le fair-play financier suite aux achats de Neymar et de Kylian Mbappé, le président parisien avait répondu aux journalistes : “Allez boire un café”. En 2021, ce café semble bien sucré puisque l’on vit sûrement les dernières heures de ce fameux FPF.

En effet selon les informations du très sérieux journal britannique The Times, l’instance européenne devrait faire des propositions pour mettre en place un système de “salary cap” et “luxury tax”. Le média indique que l’UEFA souhaiterait que les clubs ne puissent pas dépenser plus de 70% de leurs revenus dans les salaires. Si l’un d’entre eux ne respecte pas cette règle, alors une taxe de luxe s’appliquerait. Un système qui se rapproche énormément à ce que fait la NBA et les sports américains dans leur ensemble mais aussi plus en phase avec la juridiction européenne. Le quotidien britannique explique que cette proposition pourrait être soumise lors de la réunion du mois prochain en Suisse.