Leverkusen veut Kehrer (L’Équipe)

Alors que le PSG a officialisé ce mercredi l’arrivée de Leo Messi, Nasser Al Khelaifi est resté très énigmatique sur la suite du mercato parisien dans les médias : “La fin du mercato ? Je ne sais pas. On va voir…” Que ce soit d’un point de vue des départs ou des arrivées, les rumeurs continuent de se multiplier autour du club de la capitale française et une semble assez persistance, celle d’un départ de Thilo Kehrer.

Selon les informations de quotidien L’Équipe sur son site internet, le Bayer Leverkusen a transmis une offre au PSG pour le défenseur allemand. Les Parisiens seraient “tout à fait ouvert à un transfert de son joueur” mais ils n’entendent pas “pour autant le brader.” Si les Rouge & Bleu estiment leur joueur à 20 M€, le montant de l’offre de Leverkusen qui n’a pas encore fuité serait néanmoins “assez éloigné de ce niveau.” Le projet séduirait Kehrer et les dirigeants du club allemand “devraient revenir à la charge dans les prochains jours pour voir comment trouver une solution et convaincre leurs homologues parisiens de libérer le défenseur.” Le numéro 4 parisien aimerait revenir en équipe nationale et donc retrouver une place de titulaire pour être remarqué par Hansi Flick…