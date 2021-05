Aouchiche : “Pour un jeune, s’imposer au PSG, ça demande du temps”

Après avoir quitté le PSG libre de tout contrat, Adil Aouchiche a décidé de signer son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne l’été dernier. Et pour sa première saison en tant que professionnel, le milieu offensif de 18 ans a disputé 35 matches toutes compétitions confondues (1.753 minutes) pour un total de 2 buts et 5 passes décisives. Après une année passée chez les Verts, le natif de Blanc-Mesnil est revenu sur son choix de quitter son club formateur en juin 2020, dans un entretien accordé au Parisien. Extraits choisis.

Est-il plus simple de s’imposer à Saint-Etienne qu’au PSG ?

Aouchiche : “Bien sûr, il ne faut pas se le cacher : le PSG joue la Ligue des champions, a de grosses exigences, un effectif de stars… C’est un club qui est sous pression permanente. Quand un coach arrive, il doit gagner tous ses matches. Je ne dis pas que le PSG ne fait pas confiance aux jeunes, mais la concurrence y est très rude. Pour un jeune, s’imposer au PSG, ça demande du temps. Libre à chacun de le prendre ou pas. Moi, j’ai fait le choix de partir à Saint-Etienne parce que, tout en prenant mon temps, je pouvais avoir ce que je voulais plus vite. Le PSG est une très bonne équipe pour progresser, mais vu la qualité de l’effectif, il est très compliqué de s’y imposer.”

Les nombreux départs des jeunes du centre de formation

Aouchiche : “Parce que les meilleurs joueurs de chaque génération sont tous suivis et très sollicités. Quand on grandit au PSG, on veut tous jouer avec l’équipe première assez rapidement. Mais c’est compliqué pour le PSG qui a plusieurs stars à faire jouer et peu de temps de jeu à accorder aux jeunes. Ceux qu’il garde, comme Kimpembe ou Rabiot, s’imposent parce qu’ils ont pris le temps nécessaire, ont grandi avec de très grands joueurs et ont acquis beaucoup d’expérience au PSG. Mais chacun sait ce qu’il y a de mieux pour lui. Il ne faut pas rester pour rester, ni partir pour partir… Il faut se poser et s’interroger sur ce qu’on veut vraiment. Si tu veux rester au PSG et t’y imposer, pourquoi pas. Mais quand on est issu de la formation du PSG, vu le nombre de sollicitations extérieures, un départ est aussi une option.”

Ses années parisiennes

Aouchiche : “Mes années à Paris ont été extraordinaires. J’ai grandi et je suis devenu un homme au PSG. Le club m’a fait progresser, c’est un centre de formation magnifique. En pro, même si le Covid nous a bloqués, j’ai vécu de très belles choses, c’était une expérience incroyable. Je suis très reconnaissant envers le coach Tuchel, qui m’a fait débuter en Ligue 1 et en Coupe de France. Il m’a donné du temps de jeu. Moi, j’en voulais plus, bien sûr. Mais je ne le remercierai jamais assez de m’avoir mis le pied à l’étrier. Ce sont des moments qu’on n’oublie pas.”