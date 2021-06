Une arrivée de Pochettino ne changerait rien au choix de Kane (Times)

S’il se dit beaucoup en Angleterre que Tottenham espère retenir Harry Kane avec un retour de Mauricio Pochettino (sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 avec une année optionnelle), le Times vient doucher les espoirs des fans des Spurs. Harry Kane ne veut toujours pas rester à Tottenham – bien qu’il soit sous contrat pour trois saisons – et une arrivée de Mauricio Pochettino n’y changerait rien. Si l’attaquant anglais avait une relation solide avec le technicien argentin, ça ne suffit pas à le faire renoncer dans ses projets. Manchester City étant son possible nouveau club (contre 150M£). Harry Kane pense que Tottenham est loin de pouvoir remporter des trophées et que le club du nord londonien devrait recruter des joueurs d’une qualité supérieure au budget des Spurs pour y parvenir. C’est ce qu’on peut lire dans le journal britannique.