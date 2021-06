Canal Plus pousse pour une Ligue 1 à 18 clubs

Jeudi, l’assemblée générale de la LFP fera des choix déterminants. Il sera question du passage à une Ligue 1 à 18 clubs et à la diffusion des championnats de L1 et L2 pour les trois prochaines saisons. Comme le rapporte L’Equipe, Maxime Saada, le président de Canal Plus, compte peser sur les choix pour valoriser le produit alors que le diffuseur historique ne vise que les deux meilleures affiches de Ligue 1 par journée, le dimanche soir (21 heures) et le samedi après-midi (17 heures), contre plus de 350 M€. Cela à la place du lot 3 propriété de beIN Sports sous licencié à C+ contre 330M€ par saison jusqu’en 2024. Plus que jamais la volonté de Canal Plus compte. Le média ayant prouvé qu’il pouvait avoir aussi un pouvoir de nuisance en participant au fiasco Mediapro en refusant de distribuer l’éphémère chaîne Téléfoot. Hors il y a toute une Ligue 1 et toute une Ligue 2 à diffuser, il faut que l’entente soit cordiale entre la LFP et Canal Plus.