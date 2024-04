Une Fan Zone mise en place avant PSG / Lyon à côté du Parc

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Autour de cette rencontre, le PSG va mettre en place une Fan Zone à proximité du Parc.

Le PSG cherche toujours à innover pour apporter de nouvelles activités aux supporters qui se déplacent au Parc des Princes pour venir soutenir l’équipe. Ce dimanche, autour de la rencontre entre le PSG et Lyon dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, le club de la capitale a décidé de mettre en place une Fan Zone sur le parvis du Stade Jean Bouin, au pied des tribunes Auteuil et Paris, comme l’explique le PSG dans un communiqué. Ce sera la deuxième fois de la saison que les Rouge & Bleu propose cette Fan Zone, après la dernière rencontre de 2023 contre le FC Metz.

De nombreuses animations pour les supporters du PSG

Elle sera ouverte aux supporters du PSG de 18 heures à 20h30 et proposera de nombreuses animations, « écran géant, expérience vestiaire, Fan Wall, activité Goalkeeper, jeux gonflables, DJ Set… Tout un ensemble d’animations entièrement gratuites et accessibles à tous les supporters parisiens présents pour ce match face à l’Olympique Lyonnais, un match où la passion et la ferveur du public parisien seront à nouveau si déterminantes », explique le PSG dans son communiqué. Un show de freestylers et différentes surprises prendront place sur la scène installée sous l’écran géant de la Fan Zone, écran géant qui retransmettra en intégralité l’avant-match de la rencontre. Enfin, différents types de food-trucks et un bar seront également installés sur la Fan Zone pour permettre à la communauté parisienne de se restaurer, ainsi qu’une boutique mobile pour toujours porter plus fièrement les couleurs Rouge & Bleu, conclut le PSG.