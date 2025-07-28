PSG : Lucas Chevalier pour faire de l’ombre à Gigio Donnarumma ?

Alors que les négociations pour sa prolongation de contrat peinent à avancer et seraient au point mort, l’avenir de Gianluigi Donnarumma s’assombrit avec le temps qui passe. L’arrivée de Lucas Chevalier pourrait donc pousser l’Italien vers la sortie dès cet été … ou sur le banc ?

Avec en tête la crainte de le voir partir libre de tout contrat l’été prochain, le PSG a souhaité boucler la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma ces derniers mois. Cependant, le clan de l’international italien ne l’a pas vu du même oeil, ne trouvant pas d’accord avec les dirigeants parisiens, notamment sur le salaire du gardien de but. C’est dans ce contexte que l’été 2025 sera assurément plus mouvementé que prévu pour le club de la capitale et Gigio Donnarumma. Ce dernier est poussé vers la sortie, en même temps que Lucas Chevalier est lui courtisé. Cependant et malgré les informations qui affluent sur le sujet, le journaliste pour RMC Sport, Fabrice Hawkins, précise tout de même que « Gianluigi Donnarumma n’est pas encore parti« , malgré les intérêts de Manchester United, Manchester City, Chelsea, Galatasaray ou encore des clubs saoudiens. Ses agents lui cherchent tout de même un point de chute au vu de la situation.

Concernant la volonté de Gianluigi Donnarumma, ce dernier semble donner sa priorité au Paris Saint-Germain, à qui il reste attaché, et si départ il doit y avoir, l’Italien ne s’engagera que pour un projet qui lui convient à 100%. Par ailleurs, toujours selon Fabrice Hawkins, la possibilité de voir Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma cohabiter n’est pas écartée en interne, à Luis Enrique de trancher.