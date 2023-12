Une offre de 22 millions d’euros du PSG pour Moscardo ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Gabriel Moscardo alimente l’actualité du PSG. Le jeune milieu de terrain est annoncé proche des Rouge & Bleu. Le club serait prêt à offrir 22 millions d’euros aux Corinthians.

Lors du mercato hivernal, le PSG pourrait tenter de se renforcer. Et avec la luxation à l’épaule de Fabian Ruiz contre Le Havre (0-2), qui pourrait ne plus jouer en 2023, le secteur du milieu de terrain pourrait être un des postes à renforcer. Ces derniers jours, le nom de Gabriel Moscardo est avancé. Pro depuis l’été dernier, le jeune milieu de terrain (18 ans) des Corinthians a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens, dont le PSG. Luis Campos le suit depuis plusieurs semaines et est même actuellement au Brésil pour tenter d’accélérer ce dossier, dans lequel le club de la capitale serait en avance sur Chelsea et le FC Barcelone.

Le futur président des Corinthians pas favorable à un départ de Moscardo

Ce dimanche soir, Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, évoque ce dossier. Le conseiller sportif du PSG a assisté à la rencontre des Corinthians contre l’International, lors de laquelle Gabriel Moscardo a délivré une passe décisive sur le seul but de son équipe, qui s’est inclinée sur sa pelouse (1-2). Luis Campos était en compagnie de Giuliano Bertolucci, mandaté pour mener à bien ce dossier. Le journaliste indique que les deux hommes poussent pour conclure le deal rapidement. Santi Aouna indique également que le PSG serait prêt à offrir 22 millions d’euros au club brésilien pour s’attacher les services de sa jeune pépite. Mais le futur président des Corinthians, Augusto Melo, n’est pour le moment pas favorable à la vente de Gabriel Moscardo. Foot Mercato conclut en indiquant que les discussions entre les deux parties se poursuivent.