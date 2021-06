Le feuilleton Achraf Hakimi (22 ans, Inter) avance doucement. Deux clubs sont annoncés en concurrence pour signer le joueur de couloir droit hispano-marocain : le PSG et Chelsea. Avec un avantage pour Paris. Pour La Gazzetta dello Sport, “le compte à rebours a déjà commencé. Dans une semaine, l’avenir d’Achraf Hakimi sera plus clair. Et il est peu probable qu’il soit toujours Nerazzurri.” En effet, l’Inter Milan doit vendre pour 90-100 millions d’euros et le latéral droit doit représenter le gros de la somme. Le PSG a déjà fait une offre en cash uniquement. C’est ce que souhaite l’Inter. De plus, Paris est la destination la plus prisée par le joueur lui-même. Achraf Hakimi aurait déjà un accord avec le PSG, un contrat avec un salaire de 8 millions par an. “Le PSG serait prêt à monter jusqu’à 70 millions (bonus compris) pour clore la discussion, tandis que l’Inter voudrait au moins 70 millions plus des bonus. Pour le moment il n’y a pas d’offre écrite, elle arrivera probablement Viale della Librazione ce week-end”, peut-on lire dans le journal sportif milanais. Et Chelsea ? Pour le moment, selon la Rosea, les Britanniques restent à l’affût mais avec une offre inférieure : 50M€ plus Marcos Alonso, ou un peu moins de 50M€ plus Alonso et Zappacosta. C’est ce qu’affirme la Gazzetta dello Sport.