Hier, Paco González, de la Cadena COPE, a fait le buzz en dévoilant que Sergio Ramos (35 ans) avait confié à certains de ses futurs ex-partenaires du Real Madrid qu’il allait rejoindre le PSG – libre contractuellement – malgré les intérêts de Manchester City, Manchester United, de la Juventus, voire de la Roma. Pour le quotidien La Razón, ce n’est pas si surprenant. “Depuis que son départ du Real Madrid semble clair, l’ancien capitaine a toujours considéré le choix du PSG comme son préféré, et a laissé certains indices” sur les réseaux sociaux pour le faire comprendre. Le PSG est à priori le seul club prêt à le signer pour deux saisons, avec un haut salaire. Le vestiaire Rouge & Bleu (“au climat latino”) verrait d’un bon œil une telle signature. “Neymar et Keylor Navas l’attendent à bras ouverts”, lit-on dans le journal espagnol. L’inverse est vrai, selon La Razón, un vestiaire et un staff hispanophone représentent un atout pour le PSG. Et puis il y a la ville de Paris, destination favorite de sa famille. “En janvier, le bruit courut que Pilar Rubio cherchait une maison dans la capitale française”, peut-on lire. “S’il signe enfin un contrat avec le PSG, le défenseur central pourrait choisir de résider à Neuilly-sur-Seine. Une autre option serait de s’installer à Bougival, où habite Neymar.“