Une petite fenêtre de tir pour lever la clause de Guimaraes

Cet été, le PSG pourrait renforcer son milieu de terrain. Et dans cette optique, le nom de Bruno Guimaraes est avancé. Sa clause libératoire sera valable peu de temps.

Performant avec Lyon, Bruno Guimaraes avait rejoint Newcastle en janvier 2022 contre 42,10 millions d’euros. L’international brésilien a souvent été associé au PSG ces dernières années. Lors du prochain mercato estival, le club de la capitale pourrait se renforcer au milieu de terrain, et le nom de Bruno Guimaraes est revenu dans l’actualité parisienne. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Magpies, il pourrait partir cet été, lui qui attise également les convoitises de Manchester City et d’Arsenal.

A voir aussi : Quand les jours de repos de Guimarães à Paris font rêver les supporters

Une clause libératoire valable un mois

Selon les informations de Fabrizio Romano, spécialiste italien du mercato, la clause libératoire de Bruno Guimaraes, qui s’élèverait à 117 millions d’euros, sera valable de la dernière semaine du mois de mai à la dernière semaine du mois de juin. Après cette date, Newcastle pourra fixer le prix qu’il souhaite et négocier avec les clubs intéressés pour potentiellement demander plus, au vu de la concurrence dans ce dossier. Le PSG est prévenu. S’il veut passer à l’action et s’assurer les services du milieu de terrain (26 ans), il devra le faire vite.