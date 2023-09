Une première défaite mais le PSG ne s’inquiète pas avant Dortmund

C’est la première défaite en match officiel sous l’ère Luis Enrique et elle est arrivée plus vite que prévu. Un revers 3-2 au Parc des Princes avec pourtant tous les titulaires sur le terrain. En interne, le PSG ne s’affole pas et reste serein avant la match contre Dortmund ce mardi.

Pas d’inquiétude en interne

Depuis vendredi soir en interne, on encourage les joueurs à propos du contenu proposé depuis le début de la saison. À commencer par Luis Enrique lui-même qui a fait preuve de sérénité en conférence d’après-match. « Je ne suis pas du tout inquiet. Mardi, on sera mieux j’en suis sûr. Ce sera un match contre un adversaire très difficile, mais je suis optimiste », a déclaré l’ancien entraîneur du FC Barcelone. En interne, tous ceux qui travaillent au club savent qu’il faut être patient, révèle RMC Sport.

Le média français met en exergue un élément qui peut être un signe de motivation des joueurs. L’ensemble de l’équipe est allé saluer le Collectif Ultras Paris en tribune Auteuil. Ils ont eu le droit à des applaudissements en retour. Les supporters sont heureux de voir ce genre de comportement, très rare lors des dernières saisons. « C’est vraiment cool que tout le monde soit là, devant nous. Même le coach ! », a expliqué un habitué du virage à RMC Sport. Des signaux qui rejoignent les discours de Luis Campos et du président : personne n’est au-dessus du club et tout le monde doit avancer ensemble. Avec un tel comportement, les supporters le rendent bien même dans les moments difficiles : « Ce que j’ai vu, ce sont des supporters, qui à 1-3 à la 96e minute, ont supporté leur équipe. Pour ça, chapeau », a fait remarquer Luis Enrique. Une contre-performance donc mais la certitude que tout le monde veut progresser et que le temps doit aussi faire les choses.