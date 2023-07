Une première titularisation pleine de promesse pour Noha Lemina

Hier après-midi, le PSG affrontait Al Nassr pour son deuxième de préparation de l’été. Titulaire sur le couloir gauche de l’attaque parisienne, Noha Lemina a fait forte impression et très certainement marqué des points auprès de Luis Enrique.

Joueur important de l’équipe U19 du PSG entraînée par Zoumana Camara, Noha Lemina participe à la préparation estivale de l’équipe première des Rouge & Bleu. Le jeune ailier gauche (18 ans) avait participé au premier match contre Le Havre et avait déjà montré de belles choses. Convié par Luis Enrique au voyage au Japon, le titi parisien était titulaire dans le couloir gauche de l’attaque du PSG contre Al Nassr (0-0) hier après-midi. Et il n’a pas eu froid aux yeux. Il a été le joueur parisien le plus entreprenant et celui qui s’est montré le plus dangereux. Il a souvent fait la différence sur son côté gauche, en arrivant à éliminer ses adversaires directs avec des feintes et des dribbles. Il s’est procuré plusieurs occasions avec notamment un face à face contre le gardien saoudien, qui a repoussé sa tentative cadrée.

Seul joueur à avoir joué les 90 minutes

Un très bon match qui est confirmé par les statistiques pour le titi du PSG. Seul joueur à avoir joué les 90 minutes, Noha Lemina a réussi six de ses huit dribbles tentés durant la rencontre rapporte le compte twitter spécialiste sur les statistiques, Paris Stats. Il a réussi 20 de ses 23 passes et a également offert une passe clé à Carlos Soler. Mais l’Espagnol, seul dans la surface côté droit, a préféré faire une passe en retrait au lieu de frapper. Lemina a également frappé deux fois au but pour une tentative cadrée. Il s’est aussi bien défendu dans les duels avec 11 duels gagnés sur 15. Il a également été la cible de ses adversaires avec quatre fautes subies. Un bon match qui devrait lui permettre d’avoir du temps de jeu lors des trois derniers matches de préparation et pourquoi pas tout au long de la saison.