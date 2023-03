Une rencontre entre le PSG et Thiago Motta ?

La trêve internationale a du bon au PSG notamment pour son entraîneur Christophe Galtier. Cette période permet au technicien français de souffler et faire redescendre la pression qu’il peut y avoir sur ses épaules au quotidien sous les cieux parisiens. Cependant, son avenir continue d’être flou et les potentiels remplaçants sont aux aguets.

Après neuf mois au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier peine à convaincre. Le jeu proposé, la gestion du groupe ou encore la communication, l’ancien coach de l’OGC Nice ne semble pas trouver la bonne recette. Des difficultés qui se sont parfaitement illustrées sur le pré avec l’élimination en huitième de finale de la Coupe de France face à l’OM, puis au même stade de la compétition en Ligue des Champions face au Bayern Munich. A ces deux désillusions, la difficulté à asseoir une domination en championnat vient s’ajouter. En ce sens, l’entraîneur français semble plus menacé que jamais. Un flou autour de son avenir qui ne manquera pas de faire naître des pistes ici et là menant à différents coachs en Europe afin de reprendre le banc du PSG. L’une d’entre elles revient avec insistance, et ce, depuis l’été 2022. En effet, le nom de Thiago Motta continue de planer au dessus du Paris Saint-Germain. Celui qui a débuté sa carrière d’entraîneur en Rouge & Bleu sur le banc des U19 (2018/2019), pourrait refaire du Parc des Princes son antre, cinq ans après sa retraite en tant que joueur, prise dans ce même stade.

Le PSG aurait déjà rencontré Motta

Un autre technicien italien est souvent lié au club de la capitale : Antonio Conte. Ce dernier a récemment quitté ses fonctions à Tottenham d’un commun accord avec sa direction. Cependant, même s’il pourrait être une bonne pioche pour la direction parisienne, Antonio Conte ne devrait pas reprendre le banc du PSG : « Je pense que Conte est le seul à pouvoir aider le PSG à remporter la Ligue des Champions. Antonio Conte peut vraiment le faire et il est le seul« , a déclaré Fabio Caressa en direct sur l’antenne de Sky Sport Italia. Si le journaliste transalpin fait une croix sur cette piste, il met de l’eau au moulin sur celle menant Thiago Motta au Paris Saint-Germain en poursuivant : « Mais le PSG va prendre Thiago Motta, il y a déjà eu une rencontre avec lui. Ensuite, les choses peuvent changer, mais l’ancien milieu de terrain connaît le club et est un peu en avance« . Le coach du mois de février en Série A aurait donc déjà rencontré la direction du club de la capitale. A 40 ans et après un début de carrière d’entraîneur encourageant en Italie, Thiago Motta pourrait passer un cap et se lancer à la conquête de ses ambitions : « Le PSG, c’est ma maison. C’est là que je suis resté le plus longtemps. J’y ai gagné beaucoup de titres en tant que joueur, mon ambition est d’en gagner d’autres, dont la C1, avec ce club comme entraîneur« , avait-il déclaré au moment de quitter son son poste avec les U19 du PSG.