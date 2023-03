Après avoir pris sa retraite avec le PSG en juin 2018, Thiago Motta avait dans la foulée pris la tête de l’équipe U19 du PSG. Il est resté un an avant de tenter sa chance chez les pros. Actuellement à Bologne, il serait toujours suivi par le PSG.

Thiago Motta a joué pendant six ans au PSG (2012-2018, 231 matches, 12 buts). Il a pris sa retraite avec les Rouge & Bleu en juin 2018. Il n’est pas resté sans activité longtemps puisqu’il a été nommé à la tête de l’équipe U19 du club de la capitale dans la foulée. Son management a été salué et ses performances étaient prometteuses. Il ne restera qu’un an avant de rejoindre le Genoa en Serie A. Une première expérience sur un banc d’une équipe première qui n’est pas une franche réussite, l’ancien milieu de terrain ne coachant que 10 rencontres (2 victoires, 3 nuls, 5 défaites). Deux après cette première expérience, il retrouve un banc, toujours en Serie A, à la Spezzia. Ses résultats ne sont pas au rendez-vous (11 victoires, 6 nuls, 23 défaites) et il quitte le club seulement un an après son arrivée en résiliant son contrat, qui courait encore sur deux ans, en accord avec ses dirigeants. Le 10 septembre 2022, il retrouve un banc avec Bologne. Et il fait l’unanimité. Il permet à son équipe de se classer septième et de rêver à une qualification en Europe la saison prochaine. Il a également battu l’Inter Milan la semaine dernière. Souvent associé au banc PSG, il serait toujours dans le viseur des Rouge & Bleu.

Proche d’entraîner le PSG à deux reprises

Dario Canovi, son ancien agent quand il était joueur, a expliqué que l’ancien international italien aurait pu devenir l’entraîneur du PSG à deux reprises comme le rapporte l’Equipe en ressortant les propos tenus par Canovi pour Tuttomercatoweb ces derniers jours. « L’an dernier et il y a deux ans, il était tout proche d’entraîner le PSG. Al-Khelaïfi le voulait, c’est la vérité, et ce ne serait pas trop tôt, il connaît tout du PSG. Sur le terrain et en dehors. Tout. » Lorsque Christophe Galtier était dans une zone de turbulences avec ses trois défaites de suite, le nom de l’ancien numéro 8 du PSG était placé dans les potentiels remplaçants du coach parisien.