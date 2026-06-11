Une réunion sur l’avenir du Parc des Princes se tiendra le 25 juin

Avec l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, la possibilité de voir le PSG rester au Parc des Princes grandit. Une réunion sur l’avenir du Parc doit avoir lieu le 25 juin prochain.

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Avec son conflit avec Anne Hidalgo, l’ancienne maire de Paris, qui ne voulait pas entendre parler de la vente du Parc des Princes, le club de la capitale avait décidé de se lancer dans le projet de la construction de son propre stade. Après plusieurs consultations, ils avaient opté pour deux solutions, Poissy, où il possède déjà son centre de formation, et Massy. Mais avec l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, qui est favorable à la vente du Parc des Princes, la possibilité de voir le PSG rester dans son stade historique a repris du poids.

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Elle se tiendra à la Mairie de Paris

Selon L’Equipe, après plusieurs réunions techniques avec les équipes spécialisées, le premier comité de pilotage au sujet de la cession du Parc des Princes se tiendra le 25 juin prochain. « Il se déroulera à la Mairie de Paris autour d’Emmanuel Grégoire en présence de l’ensemble des partenaires publics : l’État, représenté par la Préfecture de région Île-de-France et la Préfecture de police, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, Grand Paris Seine Ouest, la mairie du 16ème dont le maire Jérémy Redler (LR), est partie prenante des négociations, et la Mairie de Boulogne-Billancourt« , lance le quotidien sportif. Le PSG sera bien évidemment représenté avec Victoriano Melero, son directeur général, et Nicolas Ramillon, le directeur immobilier du club, conclut L’Equipe.