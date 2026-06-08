Massy, Poissy, Parc des Princes… les dernières informations sur le futur stade du PSG

Avec l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, le Parc des Princes est redevenu une véritable option pour devenir le futur stade du PSG. D’autant plus que quelques contraintes sont apparues pour les sites de Massy et de Poissy.

Double champion d’Europe en titre, le PSG peut désormais se concentrer sur d’autres dossiers. Si le mercato estival occupe actuellement l’esprit des dirigeants, un autre sujet est au centre des débats : le futur stade des Rouge & Bleu. En froid avec l’ancienne maire de Paris, Anne Hidalgo, au sujet de la vente du Parc des Princes et désireux d’être propriétaire de son stade, le PSG s’est tourné vers d’autres solutions. Ainsi, les sites de Massy et Poissy, où son centre d’entraînement est déjà implanté, ont été retenus pour accueillir ce projet de nouveau stade.

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Un premier comité de pilotage pour le Parc des Princes fin juin ?

Mais avec l’élection du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, les relations se sont réchauffées entre les différentes parties et le dossier du Parc des Princes est redevenu une véritable option pour les champions d’Europe. D’autant plus que les deux autres sites connaissent quelques difficultés. En effet, comme le rapporte L’Equipe, deux nouveaux comités de pilotage à Poissy (Yvelines) et Massy (Essonne) ont eu lieu en début de semaine dernière. « Il en est ressorti certaines réserves sur les infrastructures d’aménagements qui seront nécessaires pour rendre accessible les deux sites par la route ou les moyens de transport et les coûts ainsi engendrés. » Concernant Poissy, l’acheminement des spectateurs venant en transport en commun constitue un « handicap » selon le mot d’un participant au comité de pilotage et il faudrait réaliser de lourds investissements, évalués à plusieurs centaines de millions d’euros, pour améliorer cette situation. Ainsi, la réouverture de la gare Poissy-Quai-Talbot, fermée depuis 2004, pourrait être envisagée. « Elle était sur la ligne Paris-Saint-Lazare – Le Havre et est située à proximité de l’usine automobile Stellantis. »

Pour Massy, les difficultés sont surtout liées à la circulation routière. Si les autoroutes A6 et A10 permettent de relier l’ensemble de l’Île-de-France, les coûts des aménagements s’annoncent aussi conséquents. « Pour les deux sites, des investissements importants seront obligatoires pour acheminer les supporters », confirme un connaisseur du dossier. « Le PSG a fait passer le message qu’il avait besoin de connaître les modalités de financement des infrastructures pour finaliser ses évaluations économiques, discuter de sa contribution et les inclure dans l’analyse finale des différentes options », explique le quotidien sportif. Et ces contraintes dans les dossiers de Poissy et de Massy redonnent de la crédibilité à l’option du Parc des Princes. Et une nouvelle étape va être franchie ce mois-ci. En effet, « un premier comité de pilotage sur le dossier du Parc devrait se tenir d’ici la fin du mois. » La date du 25 juin est avancée. De son côté, le PSG souhaite se décider sur le choix du site de son futur stade à l’automne, conclut L’E.