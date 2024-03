Une tournée estivale en Corée du Sud pour le PSG ?

Après le Japon et un peu plus de 24 heures en Corée du Sud l’été dernier, le PSG pourrait de nouveau se diriger vers l’Asie pour sa tournée estivale 2024.

Depuis de très nombreuses années, le PSG se déplace un peu partout dans le monde pour ses tournées estivales de préparation aux nouvelles saisons. Ces deux dernières années, le club de la capitale avait pris la direction du Japon. Avec l’arrivée de Lee Kang-in durant le mercato estival, les Rouge & Bleu avaient fait une escale d’un peu plus de 24 heures en Corée du Sud pour y jouer un match amical à Busan face au Jeonbuk Huyndai Motors (3-0), dernier match de Neymar sous les couleurs parisiennes.

Une nouvelle boutique ouverte à Seoul

Jeudi, le PSG a ouvert une nouvelle boutique à Seoul, la capitale de la Corée du Sud, et ce dimanche après-midi, lors du match nul contre le Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 (2-2), les joueurs parisiens ont vu leurs noms floqués en coréen. Selon les informations de l’Equipe, les dirigeants parisiens travaillent actuellement sur sa tournée estivale 2024. Et cette dernière devrait se dérouler en Asie, possiblement en Corée du Sud. Les prochaines semaines devraient apporter plus de réponses à ce sujet.