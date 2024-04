UWCL – Dans un match fou, le PSG s’incline contre Lyon

Ce samedi soir, les Féminines du PSG se déplaçaient à Lyon en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Alors qu’elles menaient 2-0, les Parisiennes se sont inclinées 3-2.

Les Féminines du PSG affrontaient ce samedi soir l’Olympique Lyonnais en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Sur la pelouse du Groupama Stadium, les Parisiennes voulaient prendre une option sur la qualification en finale avant de retrouver les Lyonnaises la semaine prochaine (28 avril, 16 heures) sur la pelouse du Parc des Princes. Pour cette rencontre, Jocelyn Prêcheur avait décidé d’aligner une équipe type avec notamment une attaque, Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto et Thabita Chawinga. Dans un match animé, ce sont les Parisiennes qui se procurent la première occasion par l’intermédiaire de Chawinga. L’attaquante, après avoir décalé Kachaoui sur le côté gauche, est retrouvée dans la surface, mais sa tête n’est pas cadrée (4e). Les Lyonnaises vont ensuite se procurer deux belles occasions par Cascarino (7e) et Horan (9e) sans pour autant réussir à marquer. Les deux équipes vont se rendre coup sur coup, mais sans réussir à faire trembler les filets, Constance Picaud réalisant deux grosses et belles parades (23e, 29e). Alors que les Lyonnaises dominent, ce sont les joueuses du PSG qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Marie-Antoinette Katoto. Geyoro récupère un ballon plein axe avant de servir Baltimore dans la surface à droite. Cette dernière fixe la défense avant de centrer du droit pour Katoto qui propulse le ballon du pied droit au fond des filets (0-1, 43e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage parisien.

Lyon renverse le match en six minutes

Dès les premières minutes de la seconde période, les Féminines du PSG vont réussir à doubler la mise grâce à l’inévitable Marie-Antoinette Katoto. Après un tir manqué de Chawinga, la meilleure buteuse de l’histoire des Rouge & Bleu propulse le ballon dans le but lyonnais du pied gauche (0-2, 48e). Les Parisiennes vont ensuite se procurer deux grosses occasions par l’intermédiaire de Karchaoui (50e) et Chawinga (51e) mais se sont loupées dans le dernier geste. Marie-Antoinette Katoto était aussi proche de s’offrir un triplé, mais sa frappe a été stoppée par Endler (70e). Mais dans les dix dernières minutes, les Lyonnaises vont totalement retourner la rencontre. Ancienne joueuse du PSG, Kadidiatou Diani, va réduire l’écart. Sur un centre de Carpenter, Diani devance la défense et propulse le ballon du pied gauche dans le but de Picaud (1-2, 80e). Quatre minutes plus tard, Dumornay va égaliser d’une belle frappe qui termine dans la lucarne parisienne (2-2, 84e). Dans une fin de match folle, Amel Majri va donner l’avantage à Lyon seulement deux minutes après l’égalisation (3-2, 86e). Après ce match fou, les Lyonnaises prennent une petite avance avant le match retour au Parc dimanche après-midi (16 heures). Les Parisiennes devront s’imposer devant leur public pour croire en une troisième finale d’UEFA Women’s Champions League.