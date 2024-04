UWCL- Les Féminines du PSG veulent s’inspirer des garçons

Hier soir, les Féminines du PSG se sont inclinées contre Lyon en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League (3-2). Elles veulent s’inspirer des garçons pour retourner la situation.

Qualifiées pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG y affrontent l’Olympique Lyonnais pour un duel franco-français. Hier soir, les deux équipes s’affrontaient au Groupama Stadium pour la manche aller. Dans un match plaisant, les Parisiennes ont mené pendant 80 minutes grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Mais les Lyonnaises ont réussi à totalement retourner la situation en six minutes pour finalement s’imposer dans cette rencontre (3-2). Pour se qualifier pour leur troisième finale d’UEFA Women’s Champions League de leur histoire, les Féminines du PSG devront s’imposer dimanche après-midi (16 heures) au Parc des Princes. Elisa De Almeida, défenseure des Rouge & Bleu veut s’inspirer de l’équipe première du PSG, qui a réussi à retourner la situation en Ligue des champions après avoir perdu la manche aller (3-2) contre le FC Barcelone.

A voir aussi : Deux joueuses du PSG nommées pour le titre de joueuse du mois de mars

« Les garçons ont montré la voie »

« On doit le mettre ce troisième. Elles ont été tueuses, on ne l’a pas été. La défaite fait mal sur le coup. Mais elles savent qu’on a eu les opportunités de gagner. On doit garder le positif, travailler mentalement et préparer ce match retour en équipe au Parc des Princes. On fait du foot à haut niveau pour ce genre de matchs. Les garçons ont montré la voie. Il reste 90 minutes à jouer au Parc, on sera poussée par le public. Je pense qu’on a du mental et qu’on peut chercher cette victoire », lance De Almeida dans des propos relayés par Le Parisien. Sa gardienne, Constance Picaud est sur la même longueur d’onde. « Il reste tout à faire, assure l’internationale française. Chez les garçons, c’était exactement le même scénario. Le match retour est à la maison. On espère que le public sera derrière nous. Ce n’est pas terminé. On pourrait avoir la tête basse car on menait 2-0. Mais tout reste possible. C’est un petit coup derrière la tête mais c’est pour en sortir encore plus fortes. »