Dans un match déjà important pour leur avenir européen, les Féminines du PSG se sont relancées en UEFA Women’s Champions League grâce à leur succès face à l’AS Roma (2-1).

Avec deux défaites en deux matches (2-0 face à l’Ajax Amsterdam et 0-1 contre le Bayern Munich), les Féminines du PSG étaient déjà en danger dans cette phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Ainsi, le match face à l’AS Roma ce jeudi au Parc des Princes était d’une importance capitale pour encore espérer une qualification pour la suite de la compétition. Et les Parisiennes ont été au rendez-vous.

Le PSG peut remercier ses joueuses cadres

Dans un premier acte dominé, le club parisien est parvenu à prendre l’avantage juste avant la pause grâce à un penalty obtenu par Marie-Antoinette Katoto et transformé par la capitaine Grace Geyoro (1-0, 44′). Et dès le retour des vestiaires, les Parisiennes ont doublé la mise grâce à leur numéro 9 (2-0, 47′). Katoto a retrouvé le chemin des filets en Ligue des champions pour la première fois depuis avril 2022. L’internationale française avait d’autres occasions de briller (23′, 69′) mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Après plus d’une année d’absence, l’attaquante de 25 ans commence peu à peu à retrouver le rythme. Autre joueuse performante, Katarzyna Kiedrzynek. La gardienne parisienne a stoppé un penalty de Giugliano (54′) mais n’a rien pu faire sur la réduction de l’écart de Giacinti (2-1, 58′) quelques minutes plus tard.

En fin de rencontre, les Romaines ont poussé pour égaliser mais Elisa de Almeida a réalisé un sauvetage salvateur (87′) et la défense parisienne n’a pas cédé sous la pression de l’AS Roma. Un succès compliqué mais d’une importance capitale pour se relancer dans ce groupe avant un déplacement à Rome mercredi prochain. Mais avant cela, les Rouge & Bleu disputeront un autre match important cette semaine avec un derby face au Paris FC en D1 Arkema dimanche.

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Le Guilly, De Almeida, Hunt (Vangsgaard, 66′), Karchaoui – Albert, Samoura, Geyoro (c) – Martens, Katoto (Baltimore, 71′), Chawinga (Vitoria, 90’+5)

Le classement du groupe C