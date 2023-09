Manuel Ugarte est arrivé au PSG cet été. Le milieu de terrain (22 ans) impressionne par ses performances. Son coéquipier en sélection uruguayenne, Federico Valverde s’est montré dithyrambique à son sujet.

Son arrivée au PSG a soulevé des questions. En réalité, c’est son prix qui a fait parler. Après une très belle saison sous le maillot du Sporting, Manuel Ugarte a rejoint le PSG pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, pour 60 millions d’euros. Une somme jugée élevée par beaucoup d’observateurs du ballon rond, estimant qu’il n’avait pas encore prouvé au haut niveau. Ses quatre premiers matches avec les Rouge & Bleu ont mis tout le monde d’accord et démontré son potentiel. Actuellement avec l’Uruguay pour participer aux Éliminatoires de la Coupe du monde 2026, il va côtoyer Federico Valverde. Le joueur du Real Madrid n’a pas hésité à complimenter son compatriote.

« C’est la preuve qu’il est un grand joueur »

« Manuel Ugarte a fait des progrès depuis ses débuts avec Fénix. Il est admirable de voir à quel âge il a commencé à jouer et à quel âge il a été capitaine de Fénix. Il est ensuite allé à Famalicao, où il s’est très bien débrouillé et où il a fait d’énormes progrès. C’est la preuve qu’il est un grand joueur et qu’il est mûr pour son âge. Il évolue dans l’un des meilleurs clubs du monde et démontre, week-end après week-end, qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain non seulement en Uruguay, mais aussi en Amérique du Sud, voire dans le monde entier, louange Valverde en conférence de presse dans des propos relayés par BeIN Sports. J’aimerais apprendre de lui, autant que possible, en tirer le maximum. C’est un très bon ami et je pense que cela facilite notre entente sur le terrain.«