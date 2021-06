Varane aurait une préférence pour Manchester United

Après dix ans au sein du Real Madrid, Raphaël Varane voudrait quitter la Maison Blanche pour se lancer un nouveau défi. L’international français, actuellement à l’Euro avec les Bleus, a été annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester United. Dans une interview accordée à l’émission El Transistor de la radio Onda Cero, Florentino Perez – président du Real – est resté flou sur ce dossier. Mais selon les informations du Independent, l’ancien lensois aurait comme préférence de rejoindre la Premier League et Manchester United. Les Red Devils ont comme priorité de le recruter et travaillent actuellement sur le salaire qu’ils proposeront au défenseur central.