Le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du Benfica (1-1) ce soir dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un succès qui lui permet de garder la tête de son groupe. Les Parisiens ont livré deux mi-temps complètement différentes. Au micro de Canal Plus, Marco Verratti, élu meilleur joueur de la rencontre, est revenu sur ce partage des points.

« On joue toujours pour gagner. C’est un terrain difficile, Benfica est une bonne équipe avec des grands joueurs. Les premières 10-15 minutes on a un peu souffert, dès fois c’est normal parce que c’est la Champions League. Après, on a réussi à maîtriser je pense que la deuxième mi-temps, on a eu des occasions vraiment très très claires. En Champions League, il faut les transformer parce qu’il n’y a pas 10 occasions par match. On n’a pas réussi mais on a essayé jusqu’à la fin. On a combattu, on a donné tout ce que l’on pouvait. Quand on n’arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. Dans une semaine, on joue à la maison et on voudra récupérer les trois points. Un match c’est 90 minutes, c’est normal que pendant 10-15 minutes, l’adversaire joue mieux. Il faut l’accepter et jouer en équipe. C’est ce que l’on a fait. On a marqué un but magnifique avec Leo qui a fait un très grand match. Plus le temps passait mieux on était. En seconde période, on a concédé une seule occasion. On n’est pas content parce qu’il faut gagner mais il faut penser au prochain match maintenant.«

Le numéro 6 du PSG qui a ensuite fustigé l’arbitrage, notamment sur la semelle d’Enzo Fernandez sur son mollet qui n’a pris qu’un carton jaune. « J’ai parlé avec l’arbitre, je ne comprends plus rien au foot. Au début du Championnat, ils nous font des réunions pour nous expliquer que si on met notre pied comme ça au-dessus de la cheville, c’est carton rouge. Il a dit qu’il n’y avait pas d’intensité. J’ai une cheville gonflée. S’il y a plus d’intensité, c’est cassé, mais bon…L’arbitre a fait des erreurs moi aussi j’ai fait des erreurs. Mais j’aimerais que des fois, ils s’expliquent un peu pour dire qu’ils ont fait une erreur comme nous, on peut faire une erreur. On ne se comprend pas avec les arbitres.«