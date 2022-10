Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG retrouvait la Ligue des champions avec une rencontre face au SL Benfica à l’Estadio da Luz. Victorieux de leurs premiers matches du groupe, les deux formations pouvaient réaliser une belle opération en cas de succès.

C’était le choc de ce groupe H de Ligue des champions. Invaincus cette saison, le PSG et le SL Benfica s’affrontaient avec pour objectif d’occuper seul la tête de la poule. Et pour cette rencontre, le coach des Rouge & Bleu – Christophe Galtier – pouvait compter sur le retour de Marco Verratti au milieu de terrain. De son côté, Danilo Pereira était aligné dans la défense à trois. Sans surprise, le trio offensif Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé était associé en attaque. En face, le joueur prêté par le PSG, Julian Draxler, débutait sur le banc.

Dans une ambiance des grands soirs, le PSG est apparu en difficulté face au pressing des Aguias en début de rencontre. Décisif durant cette première période, Gigio Donnarumma a déjà dû sortir une grosse parade devant Gonçalo Ramos (13′), dans une défense parisienne aux lacunes criantes. Quelques minutes plus tard, le portier italien a encore sorti le grand jeu avec un claquette face à David Neres (18′). Malmené, le PSG s’en est remis à son trio offensif pour calmer les ardeurs du Benfica et de son public. Après une excellente action collective et une combinaison de grande classe avec Kylian Mbappé et Neymar Jr, Lionel Messi a enroulé parfaitement sa frappe pour donner l’avantage à sa formation (0-1, 21′). Par la suite, le club parisien a conservé le ballon mais a une nouvelle fois pu compter sur un Gigio Donnarumma décisif (37′). En difficulté depuis plusieurs matches, l’arrière-garde des Rouge & Bleu a encore montré ses lacunes. Pas attaqué, le milieu de terrain du Benfica, Enzo Fernandez, a centré en direction de Gonçalo Ramos. Surpris, Danilo Pereira a dévié le ballon dans ses propres buts (1-1, 41′). De son côté, Enzo Fernandez échappe à un carton rouge logique après une énorme semelle sur la cheville de Marco Verratti (45′). Une égalisation logique au vu de la physionomie de ce premier acte. Les deux équipes sont entrées aux vestiaires avec ce score de parité (1-1).

En seconde période, le PSG a largement dominé les débats. Dès le retour des vestiaires, les Rouge & Bleu ont obtenu une double occasion, mais Achraf Hakimi a buté sur Odysséas Vlachodímos avant que Neymar trouve la transversale sur un retourné (48′). Par la suite, le gardien grec a continué son festival de parade devant Achraf Hakimi (51, 60′) avant de sortir un arrêt de grande classe sur une frappe enroulée de Kylian Mbappé (68′). En fin de match, Gigio Donnarumma a une nouvelle fois réalisé une belle parade face à Rafa Silva (80′). Malgré une large domination lors de ce second acte, le PSG concède le match nul sur la pelouse du Benfica Lisbonne, mais garde sa place de leader avec 7 points à égalité avec son adversaire du soir. Dans l’autre rencontre du groupe, la Juventus Turin se relance avec sa première victoire du groupe face au Maccabi Haïfa (3-1).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!

2′ Neymar grimace après un tacle de Fernandez. Les Lisboètes pressent haut en ce début de match

4′ Première situation chaude dans la surface parisienne, mais la défense réussit à repousser le danger

5′ Premier corner du match pour le PSG obtenu par Nuno Mendes. Celui-ci ne donne rien

6′ Donnarumma dégage en touche sous la pression du Benfica et suite à une passe mal assurée de Marquinhos. Le SLB continue de presser haut depuis le début de la rencontre

8′ Donnarumma sauve le PSG !!! Lancé dans la profondeur, Gonçalo Ramos se présente devant le gardien, mais l’Italien repousse du pied la tentative.

9′ Ramos a du mal à ajuster ses passes

12′ Les Parisiens ont du mal à construire leurs actions offensives. À cela s’ajoute un manque de sérénité criant en défense

13′ Pas attaqué, Gonçalo Ramos frappe de loin mais Donnarumma capte en deux temps

17′ Belle défense de Marquinhos et Danilo devant Gonçalo Ramos. Le Portugais pose énormément de difficulté à l’arrière-garde parisienne, notamment dans ses déplacements

18′ Encore Donnarumma qui sauve le PSG d’une claquette face à une frappe de Neres. La défense parisienne est en grosse difficulté

20′ Messi élimine facilement Fernandez au milieu, mais la Pulga manque ensuite sa passe. Beaucoup de déchet dans les passes pour les Rouge & Bleu

21′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LIONEL MESSI (1-0). Belle combinaison entre Mbappé, Neymar et Messi à l’entrée de la surface. L’Argentin enroule le ballon dans le petit filet de Vlachodimos. Excellente action collective des Parisiens

27′ Les Portugais mettent beaucoup moins d’intensité depuis l’ouverture du score du PSG. Les Parisiens reprennent peu à peu le contrôle du ballon

29′ Depuis quelques minutes, c’est le CUP qui se fait entendre dans l’Estadio da Luz. Les supporters du Benfica ont pris un coup sur la tête avec le but de Messi

31′ Ce sont les Parisiens maintenant qui mettent la pression sur le bloc portugais. Vitinha tente sa chance de loin mais sans danger pour Vlachodimos qui capte

33′ Bon centre de Mbappé en direction d’Hakimi dans la surface. Le Marocain tente une remise mais ne trouve pas preneur. Le PSG confisque le ballon depuis quelques minutes

37′ Excellent retour défensif de Marquinhos pour empêcher Joao Mario de poursuivre son action

37′ Une nouvelle fois Donnarumma qui réalise un arrêt déterminant

41′ Egalisation du Benfica avec un contre-son-camp de Danilo (1-1). Sur un centre de Fernandez, Gonzalo Ramos se place entre Marquinhos et Danilo et surprend le Portugais qui dévie dans son but

45′ Carton jaune logique pour Fernandez après une grosse semelle sur la cheville de Verratti. Le carton rouge doit être sorti

45′ Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce score de parité. Messi avait ouvert le score contre le court du jeu après une action collective de grande classe. Mais juste avant la pause, le malheureux Danilo a scoré contre-son camp.

45′ La seconde mi-temps débute

48′ Double occasion pour le PSG. Seul au second poteau sur un centre, Hakimi se manque un peu dans sa frappe et voit Vlachodimos à la parade. Dans la foulée, Neymar tente un retourné qui touche la transversale !!!

50′ Excellente récupération de Verratti à l’entrée de sa surface de réparation

51′ Le gardien de Benfica sauve son équipe après une erreur d’Otamendi. Le portier grec sort dans les pieds d’Hakimi, qui était proche de servir Mbappé seul face au but vide

53′ À l’inverse du premier acte, le PSG a bien entamé sa seconde période

55′ Coup-franc pour le PSG à 26 mètres du but. Neymar tire et voit Vlachodimos détourné des deux mains

57′ Après un coup-franc excentré obtenu par Nuno Mendes. Neymar trouve Danilo dans la surface, mais la tête du Portugais est captée par le gardien du Benfica

60′ Frappe d’Hakimi, mais Vlachodimos est une nouvelle fois à la parade. Le Benfica ne voit pas le jour depuis le retour des vestiaires.

64′ Virevoltant depuis le début de la seconde période, Nuno Mendes centre à ras-de-terre, mais ça ne trouve pas preneur.

65′ Mauvaise nouvelle pour le PSG. Nuno Mendes se tient derrière la cuisse et se fait soigner par le staff médical. Bernat est parti à l’échauffement et va le remplacer

66′ Bernat remplace Nuno Mendes, blessé

68′ Après un nouveau festival de Messi, l’Argentin sert Mbappé. Le Français tente une frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface, mais Vlachodimos détourne magnifiquement en corner

70′ Gonçalo Ramos donne un coup de coude à Marquinhos dans un duel aérien. Carton jaune logique reçu par le Portugais

73′ Excellente défense de Danilo Pereira qui vient stopper une contre-attaque du SLB

77′ Draxler fait son entrée en jeu à la place de Gonçalo Ramos. Pour rappel, il est prêté sans option d’achat par le PSG

79′ Excellente passe de Messi par dessus la défense pour Neymar, mais le Brésilien n’en profite pas

79′ Sur une récupération haute, Vitinha sert Messi mais l’Argentin se manque dans son contrôle alors qu’il allait se présenter devant Vlachodimos

80′ ENCORE UNE FOIS DONNARUMMA. Sur une perte de balle au milieu de terrain, Rafa Silva file au but, mais le gardien italien sauve une nouvelle fois

81′ Messi demande à sortir et est remplacé par Sarabia

86′ Gros cafouillage dans la défense du Benfica. Mais Neymar n’en profite pas

87′ Vitinha cède sa place à Fabian Ruiz pour cette fin de match

90′ Le PSG continue de mettre la pression devant le but du SLB. Sur un centre, Bernat ne trouve pas preneur

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+1 Fabian Ruiz stoppe une contre-attaque de Benfica et reçoit un carton jaune. Neymar reçoit aussi un jaune pour contestation

90’+4 Carton jaune pour Verratti et dernier coup franc pour le Benfica Lisbonne. Donnarumma domine dans les airs

90’+4 Malgré une large domination en seconde période, le PSG concède le match nul face au SL Benfica (1-1) mais reste leader du groupe à égalité avec le club portugais. Dans l’autre match du groupe la Juventus Turin s’est imposée face au Maccabi Haïfa (3-1)

Feuille de match Benfica / PSG

3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions – Stade : Estadio do Sport Lisboa e Benfica – Diffuseur : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre : Jesús Gil Manzano – VAR : Alejandro Hernandez et Juan Martinez Munuera – Buts : Messi (21′), Danilo (41′, csc) – Cartons : Fernandez (45′), Gonçalo Ramos (70′), Ruiz (90’+1), Neymar (90’+1), Verratti (90’+4)