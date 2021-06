Verratti sera titulaire contre le Pays de Galles

Demain soir (18 heures, BeIN Sports 1), l’Italie joue son dernier match de poules face au Pays de Galles. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro, les Italiens voudront sécuriser leur première place. Pour cette rencontre, Roberto Mancini devrait changer un peu son onze de départ. Et ce dernier a expliqué que Marco Verratti – absent depuis le 7 mai – sera titulaire. “Il a besoin de jouer. Après tant de jours à s’entraîner, il est bien. On verra comment il se sent à la fin de la première période“, indique le sélectionneur de la Squadra Azzura dans des propos relayés par RMC Sport.