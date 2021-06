Vainqueur de l’Allemagne pour son premier match du Groupe F, la France affronte cet après-midi la Hongrie dans un stade plein à craquer. Il y aura plus de 60 000 supporters dont un peu plus de 5000 Français. En cas de victoire contre les Hongrois, les Bleus seront qualifiés pour les huitièmes de finale. De son côté, la Hongrie a failli tenir en échec le Portugal, qui a ouvert le score qu’à la 85e minute. Les Hongrois voudront réaliser un bon résultat devant leur public pour espérer pourquoi pas être encore en lice pour une qualification.

Dans un début de match physique, les Français ont obtenu la première véritable situation de la rencontre par Karim Benzema, mais sa frappe a été détournée par Peter Gulacsi (14e). Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé n’a pas réussi à cadrer sa tête, après un bon centre de Lucas Digne (17e). À la demi-heure de jeu, Karim Benzema a raté une très belle opportunité. L’attaquant madrilène n’a pas cadré sa frappe suite à une remise astucieuse de Kylian Mbappé (31e) dans la surface. Bien en jambes dans ce match, l’attaquant du PSG n’est pas parvenu à cadrer sa tentative après un petit festival dans la surface (33e). Les Français ont continué à mettre la pression à l’approche de la mi-temps mais Paul Pogba a fait preuve de maladresse (37e). À force de ne pas concrétiser leurs occasions, les Bleus ont été punis par les Hongrois. Attila Fiola a pris de vitesse Benjamin Pavard et Raphaël Varane et a ouvert le score pour sa sélection (1-0, 45e+2). Les champions du Monde 2018 ont regagné les vestiaires en étant menés au score (0-1).

Le XI de la Hongrie : Gulacsi – Botka, Orban, At. Szalai – Négo, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola – Sallai, Ad. Szalai

Le XI de la France : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Digne – Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann – Benzema, Mbappé

