Verratti très incertain pour PSG / Lille (RMC)

Décidément, cette trêve internationale fait beaucoup de mal à certains clubs qui disputeront les quarts de finale de Ligue des champions. Blessé avec la sélection polonaise, l’attaquant du FC Bayern, Robert Lewandowski, manquera la double confrontation face au PSG en quarts de finale de C1 (7 / 13 avril). Du côté du club de la capitale, un doute subsiste autour d’un joueur indispensable : Marco Verratti.

De retour à Paris suite à une blessure contractée à une cuisse avec l’Italie, le milieu de terrain parisien souffre d’une lésion, selon les informations de RMC Sport. “Mais pour connaître la gravité de celle-ci, le PSG va devoir faire passer des examens à son milieu de terrain. Il faudra évaluer le type de lésion, et l’endroit exact où la cuisse est touchée, pour ensuite faire un diagnostic précis et définir son temps d’indisponibilité”, précise le média sportif. La tendance est “plutôt négative” pour sa participation face au LOSC ce samedi, dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. De plus, une incertitude demeure pour sa présence au quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern, qui aura lieu dans huit jours. Pour rappel, Leandro Paredes sera suspendu pour le match aller face au club allemand. Également rentré à Paris, Alessandro Florenzi a écourté son séjour avec la sélection italienne par “principe de précaution en raison d’un état de fatigue avancé”, conclut RMC.