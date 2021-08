Vers un prêt avec option d’achat de Pembélé à Bordeaux (L’E)

Avec un mercato d’envergure dans le sens des arrivées, le PSG doit également dégraisser son effectif à certains postes. Après la vente de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen et les prêts de Garissone Innocent (Vannes), Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice) et Kenny Nagera (SC Bastia), le PSG devrait prêter un nouveau joueur prochainement. En effet selon les informations de L’Equipe, Timothée Pémbélé – sous contrat jusqu’en 2024 – va évoluer avec les Girondins de Bordeaux lors de la saison 2021-2022. “Le jeune défenseur de 18 ans devrait s’engager rapidement, sous forme de prêt avec option d’achat, avec Bordeaux.” Sollicité par de nombreux clubs ces derniers mois (PSV Eindhoven, Strasbourg, Reims, Metz et Lens), le latéral droit a privilégié l’option française et le club bordelais afin de disposer d’un temps de jeu conséquent. Une information également confirmée par RMC Sport.

Le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux – Vladimir Petkovic – apprécie notamment la polyvalence du Titi. L’ancien sélectionneur de la Suisse “s’est entretenu avec le jeune Parisien et l’a convaincu de sa capacité à le faire progresser dans un contexte qui favoriserait le plus son évolution.” Désormais, les deux clubs doivent se mettre d’accord sur ce dossier. Les dirigeants des Rouge & Bleu croient au potentiel de Timothée Pembélé et ne veulent pas “perdre la main sur son destin à moyen terme.” Ainsi l’option d’achat incluse (dont le montant n’a pas filtré) dans ce prêt pourra être contrée “moyennant un dédommagement.” Un mécanisme utilisé récemment pour récupérer Arnaud Kalimuendo (RC Lens) et Eric Dina Ebimbe (Dijon FCO).