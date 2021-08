Leo Messi a reçu le contrat du PSG (Romano)

C’est assez fou de l’écrire mais c’est vrai, Lionel Messi est sur le point de rejoindre le PSG ! L’Argentin a annoncé officiellement ce dimanche matin son départ du FC Barcelone et tout porte à croire qu’il rejoindra le club de la capitale française dans les prochaines heures. Comme l’indique le spécialiste mercato sur son compte Twitter, Fabrizio Romano, Lionel Messi va rejoindre le Paris Saint-Germain, et son père Jorge Messi a reçu aujourd’hui le contrat officiel, après des discussions qui durent depuis ce jeudi. Messi est prêt à accepter ce contrat et signera avec le PSG une fois que les derniers détails seront réglés. Désormais il resterait à planifier le voyage, les soins médicaux et l’officialisation de cette arrivée.