Vers un prêt sans option d’achat de Thierno Baldé au Havre (LP)

Après les arrivées officielles de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le PSG devra dégraisser son effectif. Outre certains joueurs sur le départ, les Rouge et Bleu doivent également gérer le temps de jeu de leurs jeunes formés au club. Et selon les informations du Parisien, le club de la capitale va prêter sans option d’achat Thierno Baldé au Havre.

Sous contrat professionnel jusqu’en 2023 avec son club formateur, le défenseur polyvalent (axial ou latéral droit) de 19 ans évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. “Il va rejoindre Le Havre qui est tombé d’accord avec Paris pour le recruter dans le cadre d’un prêt d’un an sans option d’achat”, précise le quotidien francilien. Il passera sa visite médicale dans les prochaines heures. “Il était convoité par d’autres clubs en France, mais c’est au HAC qu’il va donc poursuivre sa progression cette saison”, conclut Le Parisien sur son site internet.

Enfin, Thierno Baldé pourrait ne pas être le seul joueur du PSG à rejoindre Le Havre. En effet, selon les informations de Loïc Tanzi, Kenny Nagera – sous contrat jusqu’en 2025 – devrait également être prêté au HAC lors de la saison 2021-2022. “Des négociations ont débuté avec Le Havre notamment pour accueillir l’attaquant de 19 ans”, précise le journaliste de RMC Sport.