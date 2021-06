Victoire de l’Argentine sans Paredes

Que ce soit sur les terrains ou sur le marché des transferts, l‘actualité du PSG reste brulante ! Ce samedi, six joueurs parisiens jouent avec leur équipe nationale. Parmi eux cette nuit, l’Argentine de Leandro Paredes et d’Angel Di Maria affrontaient l’Uruguay d’une vieille connaissance, Edinson Cavani. Au terme d’un match tendu et fermé, les Argentins se sont imposés grâce à un but inscrit en début de match inscrit par Guido Rodriguez (1-0) et un Lionel Messi des très grands soirs.

Annoncé titulaire, Leandro Paredes n’a finalement pas pris part à cette rencontre. Une surprise alors qu’il est considéré comme un des tauliers de cette équipe. Par ailleurs le seul buteur de la rencontre le remplaçant du milieu de terrain parisien...

De son côté Angel Di Maria est à nouveau sorti du banc et a joué plus de 20 minutes dans cette partie. “El Fideo” a fait une rentrée convenable puisqu’il a reçu la note de 6/10 par le média TYC Sport qui estime qu’il a “participé à la gestion du score avec ses offensives même s’il a manqué de finition”.

Prochaine rencontre pour l’Albiceleste, ce mardi face au Paraguay (2h00).