Roustan et l’animation offensive des Bleus

Ce samedi à 15h00, l’équipe de France rencontre la Hongrie pour leur deuxème rencontre dans cet Euro. Une victoire des Bleus, et ce serait la qualification assurée ! Maintenant reste à savoir quelle sera la manière ? Est ce que les hommes de Didier Deschamps vont trop se reposer sur l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé ? C’est la question que se pose le journaliste pour L’Équipe du Soir, Didier Roustan.

“À priori l’équipe de France aura le ballon (ndlr. contre la Hongrie). Le tout est de savoir, une fois que tu as marqué le premier but, est-ce que tu restes haut pour en marquer un deuxième et à un moment pourquoi pas même un troisième. Ou est-ce que tu attends et tu vas jouer sur les contres de Mbappé ? (…) Je me dis attention, les Bleus sont champion du monde comme ça, finaliste de l’Euro comme ça, Chelsea est champion d’Europe comme ça… Il ne faudrait pas que tout le monde joue comme ça non plus…”