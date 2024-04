Ce mercredi soir, le PSG joue une place en finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Solides face à des Rennais inoffensifs, les Parisiens se sont imposés (1-0) et affronteront l’OL en finale.

Dans ce sprint final haletant, le PSG disputait ce mercredi soir une demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais au Parc des Princes. Pour espérer affronter l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe intéressante sur le papier avec les retours de Marquinhos (une première depuis le 17 février) et Nuno Mendes dans le onze de départ.

Le résumé du match

Complètement dominateur dans ce premier acte, le PSG a été bon dans la circulation du ballon et son pressing haut. Mais face au bloc très bas des Rennais, il a fallu attendre la 12e minute pour voir la première occasion des Rouge & Bleu. Sur un contre-éclair, Ousmane Dembélé a lancé dans la profondeur Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien s’est présenté face à Steve Mandanda mais le gardien rennais a détourné la tentative de son compatriote sur sa transversale (12′). Dans la foulée, sur une contre-attaque rennaise, Gianluigi Donnarumma est resté vigilant sur une frappe d’Arnaud Kalimuendo, qui s’est joué trop facilement de Lucas Hernandez (12′). Si les joueurs de Luis Enrique ont continué à faire circuler le ballon face au double bus du SRFC, il manquait du monde dans la surface pour concrétiser cette domination. Finalement, la rencontre s’est accélérée en fin de première période grâce à Kylian Mbappé. Après s’être joué facilement de Warmed Omari, le capitaine des Bleus a obtenu un penalty. Tireur attitré dans cet exercice, le Français a vu sa tentative être détournée par Steve Mandanda, parti du bon côté (36′). Son troisième raté dans cet exercice cette saison. Mais, ce n’était que partie remise pour le vice-capitaine parisien dans ce premier acte. Quelques minutes plus tard, l’attaquant de 25 ans s’est une nouvelle fois amusé avec Warmed Omari sur son côté gauche, après une bonne passe en profondeur de Fabian Ruiz. Avec de la réussite, son tir a été contré par le défenseur breton, qui a pris à contre-pied le portier rennais (0-1, 40′). Une domination du PSG logiquement concrétisée dans ce premier acte (1-0).

En début de seconde période, le PSG s’est fait une petite frayeur. Dans une défense apathique, Amine Gouiri est trouvé à l’entrée de la surface parisienne mais sa tentative est passée à côté du but de Gianluigi Donnarumma. Par la suite, Steve Mandanda a réalisé deux parades déterminantes pour empêcher Kylian Mbappé d’inscrire un doublé (53′, 58′). Alors que le match tombait dans un faux rythme, les Rennais n’ont pas montré grand chose pour mettre en danger l’arrière-garde des Rouge & Bleu, mis à part une tête timide d’Arnaud Kalimuendo non cadrée (66′). Malgré plusieurs changements dans le dernier quart d’heure, le PSG n’a pas réussi à faire le break mais est resté solide face aux timides incursions des Bretons. Pour la première fois depuis 2021, le club parisien se qualifie pour la finale de Coupe de France après sa courte victoire face au Stade Rennais (1-0). Les champions de France affronteront l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain à Lille. Prochain match pour les joueurs de Luis Enrique, ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) face à la lanterne rouge de Ligue 1, le Clermont Foot, dans le cadre de la 28e journée du championnat.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ En ce début de match, on peut remarquer le positionnement en faux numéro 9 de Dembélé, Mbappé sur l’aile gauche et Lee à droite.

3′ Première situation pour les Rouge & Bleu, mais la frappe de Lee dans la surface est dégagée par la défense bretonne.

4′ Bon début de match du PSG, qui met du mouvement avec un pressing haut.

8′ Première frappe de Rennes sans danger pour les Parisiens. La tentative lointaine de Désiré Doué n’est pas cadrée.

10′ Le PSG continue de faire circuler le ballon face bloc très bas des Rennais.

11′ Après un une-deux avec Ruiz, Nuno Mendes croise trop sa frappe.

12′ MBAPPE TOUCHE LA BARRE !!! Sur un contre-éclair, Dembélé sert en profondeur Mbappé. Le Français se présente face à Mandanda et le gardien rennais détourne la tentative du Parisien sur sa transversale.

12′ Dans la foulée, sur une contre-attaque rennaise, Donnarumma sort une belle parade sur une frappe de Kalimuendo, qui s’est joué trop facilement de Lucas Hernandez.

18′ Le PSG continue de faire tourner le ballon pour trouver la faille dans le double mur du SRFC.

25′ Belle défense de Zaïre-Emery sur Désiré Doué.

25′ Petit exploit individuel de Dembélé qui élimine plusieurs Rennais dans un petit périmètre, mais son tir passe au-dessus. Dommage !

32′ Si le PSG a la possession du ballon, il manque du monde dans la surface pour concrétiser cette domination.

35′ PENALTY POUR LE PSG OBTENU PAR MBAPPE. Sur le côté gauche, le numéro 7 parisien élimine Omari, qui l’attrape par le maillot dans la surface. Penalty logique.

36′ MANDANDA DETOURNE LA TENTATIVE DE MBAPPE. Le gardien rennais est parti du bon côté. C’est le troisième penalty manqué par le Français cette saison. Toujours 0-0 dans cette rencontre.

40′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) DE MBAPPE. Lancé dans la profondeur par Ruiz. Mbappé élimine Omari, rentre dans la surface et frappe. Avec de la réussite, la frappe du numéro 7 est contrée par Omari et prend à contre-pied Mandanda.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la mi-temps au Parc des Princes. Largement dominateur, le PSG regagne les vestiaires avec l’avantage au score (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé juste avant la pause, qui avait manqué un penalty quelques minutes plus tôt.

46′ La seconde période débute avec un avantage pour les Parisiens (1-0). Aucun changement des deux côtés.

49′ Alerte devant le but parisien. Trouvé à l’entrée de la surface, Gouiri frappe juste à côté du but de Donnarumma, dans une défense apathique.

53′ Mbappé proche du doublé mais Mandanda détourne la frappe du Français.

58′ Nouvelle parade de Mandanda devant Mbappé. Après une récupération rapide d’Hakimi devant la surface, le numéro 7 parisien arme une lourde frappe, détournée des deux poings pas le portier rennais.

60′ Après une heure de jeu, le Stade Rennais est toujours aussi peu dangereux. Mais les Parisiens doivent faire le break pour aborder tranquillement les dernières minutes du match.

63′ Bon repli défensif de Mbappé pour récupérer un ballon au milieu de terrain.

64′ À noter aussi le très bon retour de Marquinhos à la compétition. Le capitaine parisien est toujours bien placé pour couper les passes adverses.

65′ Le corner rennais est repoussé difficilement par la défense parisienne. Attention à ne pas s’endormir dans ce faux rythme.

66′ Sur une longue touche, Kalimuendo prend le meilleur sur Hakimi, mais la tête de l’ancien Parisien passe juste au-dessus de la cage de Donnarumma.

69′ Carton jaune pour Dembélé après une « faute » sur Gouiri. Le Parisien touche pourtant le ballon en premier sur son tacle.

71′ Marquinhos repousse bien le coup-franc de Bourigeaud.

72′ Oh non, Hakimi trop altruiste en voulant servir Mbappé alors qu’il était bien placé pour armer pour frapper.

75′ Quatre changements au PSG. Skriniar et Danilo prennent la place de Mendes et Marquinhos. Mbappé récupère le brassard de capitaine. Dembélé et Zaïre-Emery sont remplacés par Asensio et Ugarte.

77′ Avec ces nombreux changements, Lucas Hernandez occupe le poste de latéral gauche et Danilo Pereira et Milan Skriniar forment la charnière centrale.

79′ Sur un bon centre à ras de terre de Ruiz, Asensio surgit au point de penalty mais sa frappe est détournée du pied par Mandanda.

80′ Gros choc entre Hernandez et Seidu. Le Rennais reçoit un carton jaune largement mérité.

84′ Dernier changement pour le PSG. Kolo Muani prend la place de Lee.

85′ Servi dans la profondeur par Asensio, Kolo Muani est lancé sur l’aile droite mais sa passe pour Mbappé est manquée et Mandanda se saisit du ballon.

88′ Les Parisiens sont à quelques minutes d’une finale de Coupe de France, une première depuis 2021. Les joueurs de Luis Enrique doivent encore tenir quelques minutes dans cette fin de match tendue.

89′ L’entrée d’Asensio fait du bien au PSG. L’Espagnol arrive à jouer juste sous la pression rennaise.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+1 Kalimuendo obtient le corner pour Rennes. Le corner est tiré trop loin par Le Fée et Lucas Hernandez obtient même une faute, qui soulage son équipe.

90’+4 C’EST TERMINÉ AU PARC DES PRINCES. Solide, le PSG s’impose sur la plus petite des marges face au Stade Rennais (1-0) grâce à un but de Mbappé et affrontera l’Olympique Lyonnais en finale de Coupe de France le 25 mai prochain.

Feuille de match – Paris Saint-Germain / Stade Rennais

Demi-finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et BeIN Sports 1 – Arbitre : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Willy Delajod – VAR : Nicolas Rainville et Bruno Coué – But : Mbappé (40′) – Cartons : Dembélé (69′), Seidu (80′).