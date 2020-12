Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a demandé lors du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) une enquête sur le pourquoi du comment Mediapro avait pu se retrouver en 2018 avec 80% des droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Le patron du PSG et certains de ses homologues veulent définir les responsabilités de cet accident industriel XXL pour le football français qui intervient en pleine crise économique et sanitaire. Une démarche qui ne plait pas du tout au journaliste Vincent Duluc. Celui-ci attaque de manière virulente Nasser al-Khelaïfi et “certains de ses amis” sans citer d’autre nom.

“La manière dont les dirigeants entassent joyeusement l’ancienne coprésidence de la Ligue– pour lui attribuer la seule responsabilité de la signature du contrat Mediapro et de ses conséquences – est d’une indignité et d’une amnésie qui nous laissent sans voix, ce qui ne risque pas de leur arriver. Il faut que Nasser al-Khelaïfi et certains de ses amis n’aient pas honte de grand-chose pour chercher des coupables et nier toute responsabilité dans ce fiasco historique, comme s’ils n’avaient pas voté, ni participé aux groupes de travail, ni assuré devant tous les micros que c’était l’affaire du siècle”, écrit Vincent Duluc dans un éditorial publié par L’Equipe ce dimanche. Une intervention tranchante qui pourrait refroidir les relations entre le PSG et le média sportif.