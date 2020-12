La LFP avait confié à Mediapro les droits de 80% de la Ligue 1 et la Ligue 2 pour les quatre prochaines années (2020-2024) pour la somme pharaonique de plus d’1 milliard d’euros. Mais ce contrat ne sera jamais honoré par le diffuseur espagnol qui avait déjà refusé de payer ses traites pour les mois d’octobre et de novembre. Mediapro a trouvé un accord pour céder ses droits contre 100 millions d’euros afin de ne pas avoir de poursuite judiciaire. Ce samedi soir, RMC Sport nous fait savoir que Nasser al-Khelaifi – président du PSG et membre du conseil d’administration de la LFP – a demandé l’ouverture d’une enquête au conseil d’administration de la LFP sur le processus d’attribution des droits TV “afin de savoir où les erreurs ont été faites, et par qui“. Nasser al-Khelaifi, également président du groupe BeIN souhaite aussi “étudier la responsabilité potentielle des clubs et des cabinets d’avocats impliqués dans le processus. Et entendre tous ceux ayant joué un rôle dans l’attribution des droits à Mediapro“, conclut RMC Sport.