Vincent Labrune remercie Mbappé d’être resté au PSG

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a mis très longtemps avant de prendre sa décision. L’attaquant (23 ans) avait deux choix pour son avenir, rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat ou bien prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. L’international français a finalement décidé de rester à Paris, avec un contrat de trois ans même si les dernières rumeurs parlent d’un contrat de deux ans avec une année en option. Un choix qui a été salué par certains, décrié par d’autres. Vincent Labrune, le président de la LFP, a tenu à remercier le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale d’être resté en Ligue 1.

Labrune salue également le Qatar pour ses investissements en France depuis 10 ans

À l’occasion du festival « Demain Le Sport », Vincent Labrune a évoqué la possibilité de voir la France passer dans le Top 4 des meilleurs championnats du Monde dans les prochains années. Il estime que c’est possible, indiquant que « d’ici cinq ans d’être non pas Top 4, mais sur le podium européen, aussi bien en termes de résultats sportifs que de revenus« , dans des propos relayés par l’Equipe. Pour cela, le dirigeant pointe plusieurs atouts. « Une France championne du monde en titre du sport numéro 1 au monde, une Ligue 1 plateforme de stars internationales, que ce soit Messi, Neymar ou notre icône nationale Kylian Mbappé que je remercie chaleureusement d’être resté en Ligue 1 pour un choix sportif et non financier. » Vincent Labrune qui a également salué « des investisseurs de premier rang qui se sont portés acquéreurs de nos principaux clubs » dont celui « du Qatar au PSG, une chance incroyable que nous ne pouvons en aucun cas banaliser. »