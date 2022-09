Thilo Kehrer revient sur son choix de quitter le PSG

Cet été, Thilo Kehrer a quitté le PSG pour rejoindre West Ham. L’international allemand a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026, plus deux années en option avec les Hammers pour un montant de 12 millions d’euros. Le défenseur central (26 ans), en quatre ans à Paris, n’a jamais réussi à s’imposer, jouant comme défenseur central ou latéral droit. De 2018 à 2022, il a participé à 128 matches pour 4 buts. Actuellement présent en sélection allemande pour les deux derniers matches de la phase de poules de la Ligue des Nations, l’ancien de Schalke 04 a expliqué son choix de quitter les Rouge & Bleu cet été.

« Il était temps de relever un nouveau défi »

« Après quatre années réussies au PSG où j’ai gagné de nombreux titres, il était temps de franchir une nouvelle étape et de relever un nouveau défi. West Ham est un projet très intéressant. Cela m’a semblé le meilleur et je me suis intégré très rapidement dans l’équipe. Pour la Coupe du monde, il était important de beaucoup jouer, indique Kehrer en conférence de presse. Nous avons bien sûr parlé (avec son sélectionneur Hansi Flick, ndlr) de ce qui est important dans cette saison, qui est particulière avec la Coupe du monde en plein milieu. Il m’a dit ce qu’il souhaitait que les joueurs fassent en général. Après cet entretien, j’ai fait une introspection et j’ai décidé de rejoindre West Ham. »