À la veille du premier match de préparation face Al Nassr, Vitinha a répondu à quelques questions. Au micro de PSG.TV il évoque le soutient des supporters, l’importance de ce voyage et les premiers entraînements sous les ordres Luis Enrique.

À peine arrivé au Japon que le PSG se met déjà au travail. Après la session nocturne et les fameuses doubles sessions d’entraînement de Luis Enrique, Vitinha est passé au micro de PSG.TV. Il fait mention dans un premier temps de « l’amour et le soutien des supporter à travers le monde qui fait du bien« . Après près de 13h de vol, le Portugais évoque le fait de retrouver des supporters du PSG même à l’autre bout du monde et prend le temps de les remercier. Questionné sur l’importance du voyage, il se rappelle ses premiers pas au club : « Je suis passé par là, ce voyage sert aussi à s’intégrer et à apprendre à tous se connaître » répond-il. Vitinha essaye donc d’aider les nouveaux à trouver leurs marques comme on l’a aidé à son arrivée.

Après une saison mitigée pour Vitinha, le Portugais aura tout à prouver aux yeux du tacticien espagnol. Il mentionne les « nouvelles idées » du coach misent en place chaque jour à l’entraînement. Vitinha évoque également avec le sourire, la reprise des entraînements athlétiques qui sont « durs après les vacances« . Le milieu de terrain évoque également la bonne ambiance et le fait que toute l’équipe tire dans le même sens, en ayant hâte de démarrer la saison. Vitinha conclu en faisant part de son impatience de jouer le premier match face à Al Nassr.