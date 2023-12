Ce dimanche, le PSG a concédé le match nul face au LOSC (1-1) dans les dernières secondes. Un résultat nul au goût amer pour les Parisiens.

Le PSG pouvait réaliser la plus belle opération de cette 16e journée de Ligue 1. Sacré champion d’automne suite aux défaites de l’AS Monaco et l’OGC Nice, le club de la capitale pouvait prendre une avance confortable en cas de succès dans le Nord. Mais l’égalisation tardive de Jonathan David a mis un coup de frein à la série de victoires des Rouge & Bleu en championnat. À l’issue de cette journée, les joueurs de Luis Enrique comptent cinq points d’avance sur les Aiglons, avant le dernier match de la phase aller face au FC Metz ce mercredi. Après ce match nul face au LOSC (1-1), Vitinha a exprimé sa frustration en zone mixte, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Son ressenti après ce match

« Oui c’est un match nul au goût amer, c’était dur pour nous, on prend ce but dans les dernières minutes mais c’est fait désormais. On va revoir ce match pour voir ce qu’on a bien fait et mal fait avec l’idée que les mauvaises choses ne se reproduisent pas. Les dernières minutes, on sait que c’est très important et on n’a pas réussi à garder le ballon, je pense que c’était la clé. »

L’avance en championnat

« On préfère avoir 7 points d’avance et pas 5 mais c’est fait maintenant. C’est difficile sur une saison d’enchaîner les matches avec la même qualité, les mêmes performances. Jusqu’à maintenant, je pense qu’on a bien fait, ce n’est pas parfait mais on est en décembre, on va construire une dynamique progressivement, on va être plus lié sur le terrain, ça va se voir au fur et à mesure cette amélioration car il y a une grande marge de progression. Le titre de champion d’automne a une valeur pour vous ? Non. »