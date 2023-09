Vitinha : « C’est une grande victoire du PSG »

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG s’est imposé contre Dortmund (2-0). Les Parisiens ont maitrisé la rencontre et profitent du nul entre Newcastle et l’AC Milan (0-0) pour prendre seul la tête du groupe.

Ce soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – le Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dominateurs dans le jeu, les Parisiens ont eu du mal à se montrer dangereux sur le but allemand. Vitinha a cru ouvrir le score, mais a vu sa frappe s’écraser sur le poteau. Il faudra attendre le début de la seconde période pour voir le PSG concrétiser sa domination. Après une faute de main dans la surface, Kylian Mbappé a transformé le penalty. Achraf Hakimi, après un très bel échange avec Vitinha dans la surface, avant d’enrhumer Matt Hummels et marquer d’un extérieur du pied. Les Parisiens ont parfaitement lancé leur saison européenne (2-0). Au micro de Canal Plus, Vitinha, auteur d’un très gros match et élu homme du match, est revenu sur cette belle victoire.

« Les supporters sont avec nous et nous sommes avec eux »

« C’est vrai que ce match était très important pour bien démarrer la Champions League, une compétition que l’on aime beaucoup jouer. C’est une grande victoire du PSG. On commence très bien la compétition. Le but d’Hakimi ? C’est le jeu. Moi, Hakimi et toute l’équipe, on a bien fait. Les supporters ? Même quand on ne gagne pas, que l’on passe des mauvais moments, on sait que les supporters sont avec nous et nous sommes avec eux. Je pense que ça va être décisif cette parce que c’est comme cela que l’on va loin. La victoire ? C’est important de commencer comme ça. Je suis très content.«

🗣️ | Vitinha pour Canal + :



"Ce match était très important pour bien débuter la Ligue des Champions, l'équipe a fait un très bon match ce soir" 🌟#PSGBVB pic.twitter.com/KFn74MBgJh — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 19, 2023

Au micro de RMC Sport 1, le numéro 17 du PSG a encensé son coéquipier, Manuel Ugarte. « C’est une grande victoire, c’est le plus important. Manuel est très important, il joue un rôle décisif, mais tous les autres joueurs aussi, même ceux qui n’ont pas joué. En première période, on n’a pas marqué, mais en deuxième période, on a remédié à cela. Après le deuxième but, on a un peu lâché. Mais on a très bien défendu et on les a empêché de marquer, c’est important. On est tranquille, on a de grands joueurs offensivement. On est tranquille avec Randal, Kylian, Ousmane et Gonçalo »