Vitinha élu meilleur jeune joueur du championnat portugais

Vitinha est la première recrue estivale du PSG. Le milieu de terrain (22 ans) a rejoint les Rouge & Bleu en provenance du FC Porto pour un peu plus de 41 millions d’euros. Hier, il a fait ses premiers pas au Camp des Loges pour la reprise de l’entraînement. L’international portugais était l’un des meilleurs joueurs de la Liga Bwin la saison dernière. Il a été sacré champion du Portugal. Déjà présent dans l’équipe type de la saison, Vitinha a reçu une distinction pour sa très belle saison.

Battu pour le titre de meilleur joueur

Avec 30 matches pour deux buts et quatre passes décisives, Vitinha a reçu le trophée de meilleur jeune joueur du championnat portugais. Il était en concurrence avec ses coéquipiers Diogo Costa, Evanilson, mais également les joueurs du Sporting, Matheus Nunes et Marcus Edwards ainsi que le joueur du Vitoria Guimaraes, André Almeida ou bien encore Darwin, Ricardinho, Nuno Santos et Samuel Lino. Egalement nommé pour le titre de meilleur joueur du championnat, il n’a pas remporté le trophée. C’est Darwin Nunez qui a été élu, lui qui a terminé meilleur buteur avec 26 buts en 28 matches.