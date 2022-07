Officiel – Vitinha s’engage avec le PSG jusqu’en juin 2027

C’est désormais officiel. Après quelques semaines d’attente, le PSG a annoncé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Âgé de 22 ans, le néo-international portugais va apporter sa qualité technique et sa bonne vision du jeu au milieu de terrain des Rouge & Bleu. Selon de nombreux médias, le club de la capitale aurait déboursé une somme avoisinant les 40M€ pour s’attacher les services du Portugais.

Un contrat de cinq ans avec le PSG

Via un communiqué, le PSG a officialisé l’arrivée de Vitinha. Le désormais ex-joueur du FC Porto a paraphé un contrat de cinq ans et sera lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2027. Après un prêt peu convainquant à Wolverhampton lors de la saison 2020-2021, Vitinha s’est imposé dans le onze de Sérgio Conceição lors de l’exercice précédent avec un total de 47 matches disputés toutes compétitions confondues (4 buts et 5 passes décisives).